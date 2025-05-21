取消強積金對沖｜孫玉菡重申提早炒人「冇着數」　失業率升與取消對沖無關

取消強積金「對沖」安排已於本月1日起生效，勞工及福利局局長孫玉菡重申，取消「對沖」安排不會導致企業因成本上升而解僱僱員，勞工處將繼續密切留意取消「對沖」安排後的情況，強調僱主並不具追溯力，提早解僱員工「冇着數」，「何苦要解僱一個有能力有經驗嘅僱員，就為咗貪嗰些少補償，請一個無能力無經驗嘅新人代替佢呢？」，又相信最新失業率微升與取消對沖無關，「僱主用作對沖的遣散費及長服金款額只佔企業薪酬總開支比例約0.5%，認為取消對沖並非企業是否結束營業或者解僱員工的決定性因素。」

孫玉菡在立法會大會回覆議員質詢，表示政府為取消「對沖」安排推出為期25年的資助計劃，總額336億元，以分擔僱主的財務負擔。政府將密切監察資助的發放情況，但現階段討論資助計劃的資金是否足夠，尚屬言之過早。政府於去年11月向立法會財委會申請撥款時，承諾會於取消「對沖」安排實施5年後檢討資助計劃的運作。

多名議員關注當局就提高強積金供款的最低及最高入息水平進的諮詢情況。孫玉菡說，積金局正進行2022年至2026年檢討周期內有關入息水平的檢討。積金局須根據法律規定，考慮相關的僱傭收入統計數據及其他相關因素，例如社會及經濟狀況、勞動市場情況、特別是中小企營商環境，以及對僱員或自僱人士的影響等。積金局將提交報告予政府，而政府將仔細審視有關報告。

指不同行業有升有跌 另外，工聯會議員鄧家彪關注最新失業率上升至3.4%，「局長判斷和取消對沖無關，那麼你認為與甚麼因素有關？尤其飲食業和建造業。」孫玉菡說，有行業失業率上升，但亦有下跌，升升跌跌需要再作觀察，而部分重點行業例如旅遊業，政府投放大量資源，相信只要香港保持競爭力，有新興行業出現，旅客有增長，對勞動市場會是正面，他又強調「四月份都是很動盪的月份，當時在整個世界上，關於貿易的格局，大家都是有，很多不清晰的地方，到五月份就夠清晰一些，我們都希望看定些。」