取消強積金對沖｜孫玉菡：通過草案只是第一步 未來仍有大量工作推進

政府預計最快2025年實施取消強積金對沖。勞工處處長孫玉菡今日（10日）接受電台專訪時形容，立法會昨日三讀通過取消強積金對沖的條例草案是歷史性一步，但實際上只是第一步，因為將來仍有大量工作推進。他又被問到能否提前取消對沖，孫玉菡指，2025年落實是客觀的數字，實施5年後將檢討政府的資助辦法，但每名僱員長期服務金或遣散費39萬的上限，則不會調整。

孫玉菡表示，未來兩、三年，需盡快提供容易掌握的資料，亦正開發一些小程式，只要輸入幾個簡單數據，就可計算出取消對沖後的權益和承擔。他又表示，政府提出為期25年的332億元資助計劃，將著手推進細化的工作並交給財委會通過，而開設專項儲蓄戶口的諮詢工作亦會馬上進行。

員工「搏炒」情況不應過分放大

被問到能否早過2025年取消對沖，孫玉菡表示，其中一個關鍵配套是利用積金局的「積金易」平台，該平台正如火如荼搭建，目標是2025年完成，當局亦都計劃在2025年取消對沖，萬一「積金易」平台未能如期落成，當局將會有後備方案。

孫玉續指，332億元資助是向中小型公司傾斜，首數年的負擔有限，認為僱主毋須太擔心，並指僱主沒有經濟誘因去更改僱傭合約，否則取消對沖後會更「蝕底」，而且法庭亦有清晰案例判斷僱員是否「自僱人士」，至於員工「搏炒」的情況亦不值得過分放大。