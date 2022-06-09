取消強積金對沖 立法會料今三讀通過

立法會昨二讀通過取消強積金對沖修例草案，今日進行全體委員會審議及三讀，雖然多名工商界議員反對或棄權，但在多個政黨支持下，獲通過的機會甚大。勞福局長羅致光表示，草案一旦通過，最快要到2025年才落實取消對沖，相信商界有足夠時間做好準備。

《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排)(修訂)條例草案》昨完成二讀，最終以72票贊成、6票反對、11票棄權通過。議員立場鮮明，商界議員表明會投反對或棄權票，民建聯、工聯會、勞聯、新民黨、新思維、實政圓桌都表示支持。

商界議員表明反對或棄權

勞工界指對沖機制多年來沖走了「打工仔」超過500億元。對安排即將獲修訂，工聯會選舉委員會界別議員陸頌雄形容是勞工界爭取權益的里程碑，更激動高歌稱：「取消對沖真的很興奮，爭取20年懇請通過。」選委界陳曼琪亦表示會支持草案，但建議當局推出應用程式協助僱主計算供款，設立查詢熱線及舉辦講座，讓僱主可更清楚了解。但商界背景議員普遍認為，疫情影響企業營商環境，現時不是落實取消對沖的時機。而紡織及製衣界陳祖恒表示反對草案，指取消對沖後，僱主或改聘更多兼職或臨時工，令就業市場變得不穩，而取消對沖的額外成本最終亦會轉嫁消費者。

羅致光︰2025年才落實商界足夠時間準備

勞工及福利局長羅致光表示，通過草案對僱主不會造成巨大的額外財政負擔。他指，政府已作出332億元的財政承擔，支援中小微企，草案一旦通過，最快要到2025年才落實取消對沖，商界有足夠時間做好準備，加上不具追溯力，落實初期僱主的承擔亦會封頂。

對有意見認為有一定年資的僱員為獲得長期服務金而「博炒」，羅致光回應指，取消對沖只是將勞資關係回復到2000推行強積金制度前的光景，當年亦看不到僱員有「博炒」的情況。