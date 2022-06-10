取消強積金對沖｜羅致光︰僅屬改進退休保障逗號　僱主自願供款仍可對沖

立法會昨日三讀通過取消強積金對沖草案，預料最快2025年落實。勞工及福利局長羅致光今日在電台表示，立法會昨日通過取消強積金對沖，僅屬改進退休保障的一個逗號，令大家感到高興，認為對沖安排牽涉遣散費和長期服務金的保障，解決對沖爭議，令社會有空間討論其他失業保障。

羅致光指，感覺社會對取消對沖的支持度相當高，商界議員亦明白事在必行，又相信部分擔憂是源於誤解或誤信讒言，政府會加把勁解說。對於商界指，取消對沖是違反當初的承諾，羅致光重申，僱主的自願供款仍然可以對沖，當局這方面的承諾沒有改變，以鼓勵僱主繼續自願供款。

質疑員工「博炒」論不合邏輯

對於商界擔心取消對沖後有員工會「博炒」，以領取長期服務金，羅致光反駁有關說法不合邏輯，認為一個人的行為是不會這樣發生，因為多做一年就有多一年長服金，倘若員工真的為長服金而「博炒」，可能隨時變成「退休」。他又指，遣散費只佔經營成本的0.35%，可見政府已考慮僱主的適應情況，相信政府提供的資助，可以協助絕大部分僱主過渡。他形容取消強積金對沖是十分重要的里程碑，因為數十年後香港人口老化的情況會更嚴重，倘若現在不好好處理退休保障，未來社會將要一起承擔。

至於取消強積金對沖要到2025年才開始實施，羅致光表示落實必須配合積金易平台，若不以電子化方式，或需要近2,000人才能處理。