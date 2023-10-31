取消黑碼｜海關總署：11.1起出入境取消健康碼　若有發熱咳嗽等須主動申報 (更新)

明日起出入境人員免填俗稱「黑碼」的健康申明卡。(資料圖片)

【12:.30更新】 因應新冠疫情，旅客出入境內地都必須出示俗稱「黑碼」的「健康申明卡」，惟近日有消息指，內地將於明日取消「黑碼」制度。海關總署今日(31日)公布，決定自明日起取消出入境人員免於填報「健康申明卡」。

取消黑碼｜倘 隱瞞將承擔法律責任

內媒引述海關總署的消息，表示根據《中華人民共和國國境衛生檢疫法》及其實施細則的有關規定，決定自2023年11月1日零時起，出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，換言之明日起出入境內地毋須再出示俗稱「黑碼」的「健康申明卡」。

惟海關總署指，但有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已經診斷患有傳染性疾病的出入境人員須主動向海關進行健康申報，並配合海關做好體溫檢測、流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等衛生檢疫工作。如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

李慧琼： 明天是標誌性一天

對於海關總署明日起取消「黑碼」，全國人大常委、民建聯李慧琼在社交平台發文表示感謝，指總署不斷推出優化措施，聆聽市民心聲，並形容明天是標誌性的一天，反映香港與內地的出入境已經完全恢復到疫情前的安排，相信可便利兩地人員和物流往來。

另外，民建聯立法會議員陳勇、劉國勳、黃英豪及林琳亦表示歡迎取消「黑碼」。陳勇表示「黑碼」取消後，每個人過關最少快數秒，希望日後更能促進兩地人流往來，最終兩地海關研究目標是靠生物特徵、毋須出示證件的「無感通關」。