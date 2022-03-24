取消「禁飛」但保留航班熔斷 林鄭：可分層管制 無不協調

政府下月起「理順」抵港檢疫要求，包括取消對9個地區俗稱「禁飛令」的地區性熔斷機制，但針對個別航班的熔斷機制仍然生效。

據現行個別航班的熔斷機制，同一客機上有3名或以上乘客抵港檢測確診，或同一航線7日內有4名或以上乘客確診，該公司客機將被禁止從有關地區抵港14天。政府日前取消「禁飛令」後，有航空公司的解禁航線僅維持每月1至2航班。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷建議，政府直接取消航班熔斷機制，待出現新變種病毒才重啟有關機制。他解釋，現時本港社區風險遠高於入境旅客，即使走漏個案，為社區帶來的風險亦不大。旅遊業促進會總幹事崔定邦說，政府仍然保留航班熔斷機制，是很辣的手段，很難有序安排航班接載在外的人士回港，希望可以略為放鬆，以取得平衡。他說，政府取消9個國家的禁飛令是合適做法，但由於下月初未有太多航班復飛，相信返港的港人不會太多，料5月才是回港高峰期。

特首林鄭月娥指，看不到「理順」安排有何不協調地方，地區性熔斷機制是更嚴厲的措施，強調兩者能分層次管制外防輸入，但認為可調較觸發機制的條件，並須確保以不會危及外防輸入的風險。她又表示，正積極與業界商討，將隔離酒店轉回為檢疫酒店，讓準備回港的香港居民或外傭可以預訂房間。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨稱，可預見屆時檢疫酒店房間數目將面臨「樽頸」，無法應付所有返港居民需求，建議容許入境港人居家檢疫，做法與社區密切接觸者安排看齊。衛生防護中心總監徐樂堅表示，本港一直維持「外防輸入」政策，入境策略上仍要做好把關，即需要維持抵港人士入住檢疫酒店。