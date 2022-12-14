取消「黃碼」 免掃「安心出行」 變相「0+0」

政府今日起撤銷多項防疫規定，包括海外抵港人士的首3日「黃碼」限制、由最初自願演變成強制的掃描「安心出行」二維碼，以及大部分特定行業的定期強制檢測要求等，同時更廣泛應用快速測試。不過，現行「疫苗通行證」要求完全不變，即進入指定處所時仍要供處所「反掃」針卡二維碼。醫務衛生局長盧寵茂未有直接回應新安排是否變相「0+0」，形容不同人對兩個「0」的定義都不同；有立法會議員認為撤「黃碼」即屬「0+0」，惟現行部分防疫措施仍會減低旅客訪港意欲。

海外抵港旅客今年8月開始，「疫苗通行證」在抵港首數日內轉為「黃碼」，限制進入特定場所。「黃碼」制度今日起取消，即旅客抵港接受檢測後，可隨即出入食肆、酒吧和運動處所等地點。特首李家超昨早行政會議前提到，輸入個案帶來的風險，較港人在社區感染的風險更低，相信取消「黃碼」不會增加社區感染風險。 盧寵茂無正面回應「0+0」 盧寵茂昨下午進一步解釋，過去一個月抵港人士有3.8%人確診，當中2.2%已在機場檢測截獲，換言之入社區後檢測陽性的比率僅1.6%，較本地感染的2.5%更低。政府實施「0+3」以來，坊間一直有聲音要求進一步放寬至「0+0」。他未有正面回應撤銷「黃碼」是否等同「0+0」，稱很多人對兩個「0」都有不同定義，而今次放寬是不再限制旅客抵港首3日的活動。現時旅客在機場檢測後，維持要在第二日做多一次核酸檢測和5日快速測試。