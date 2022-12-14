取消「黃碼」 免掃「安心出行」 變相「0+0」

政府今日起撤銷多項防疫規定，包括海外抵港人士的首3日「黃碼」限制、由最初自願演變成強制的掃描「安心出行」二維碼，以及大部分特定行業的定期強制檢測要求等，同時更廣泛應用快速測試。不過，現行「疫苗通行證」要求完全不變，即進入指定處所時仍要供處所「反掃」針卡二維碼。醫務衛生局長盧寵茂未有直接回應新安排是否變相「0+0」，形容不同人對兩個「0」的定義都不同；有立法會議員認為撤「黃碼」即屬「0+0」，惟現行部分防疫措施仍會減低旅客訪港意欲。
海外抵港旅客今年8月開始，「疫苗通行證」在抵港首數日內轉為「黃碼」，限制進入特定場所。「黃碼」制度今日起取消，即旅客抵港接受檢測後，可隨即出入食肆、酒吧和運動處所等地點。特首李家超昨早行政會議前提到，輸入個案帶來的風險，較港人在社區感染的風險更低，相信取消「黃碼」不會增加社區感染風險。
盧寵茂無正面回應「0+0」
盧寵茂昨下午進一步解釋，過去一個月抵港人士有3.8%人確診，當中2.2%已在機場檢測截獲，換言之入社區後檢測陽性的比率僅1.6%，較本地感染的2.5%更低。政府實施「0+3」以來，坊間一直有聲音要求進一步放寬至「0+0」。他未有正面回應撤銷「黃碼」是否等同「0+0」，稱很多人對兩個「0」都有不同定義，而今次放寬是不再限制旅客抵港首3日的活動。現時旅客在機場檢測後，維持要在第二日做多一次核酸檢測和5日快速測試。
告別安心出行
政府在新冠肺炎疫情爆發首年，推出「安心出行」應用程式供市民紀錄行蹤，其後更由自願使用改為法例要求。今日起，市民進入表列處所和政府場地時，毋須再掃描「安心出行」場所二維碼，惟進入現行主動查核「疫苗通行證」的處所，如食肆、酒吧、卡拉OK和派對房間等，仍要符合資格及「反掃」針卡。當局重申，市民可透過各種方法展示針卡二維碼，包括紙本接種紀錄、「智方便」和「醫健通」程式、電話截圖等，不一定要使用「安心出行」程式。
口罩令兩年未撤 與流感有關
對於有網民指今日起可以刪除「安心出行」，盧寵茂稱該程式還有其他功能，如儲存針卡二維碼、供接受免費核酸檢測之用的「檢測登記碼」等，強調今次只是撤銷使掃描「安心出行」二維碼的法例和行政要求。他又回應稱，並無所謂的「絕對、理想」取消措施時間，「你說是太遲，也可以有人說是太早。」實施兩年多的口罩令仍然維持，盧寵茂解釋不放寬與冬季季節性流感有關，盼口罩為市民提供更多保護。
另外，政府將減少強制檢測公告的大廈數目、取消11類特定群組的強制檢測要求，以派發更多快速測試包取代，並豁免未滿3歲幼童的強制檢測。不過，學生、教職員每日回校，以及宴會、光顧酒吧等快測要求不變，其餘現行社交距離措施亦不變，維持至本月28日。因應「紅碼」已有效限制確診者進入特定處所，居家隔離患者今起毋須戴電子手環。政府又取消入境內地或澳門前，在香港管制站進行快速核酸檢測的安排。