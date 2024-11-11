取締劣質劏房不包籠屋床位房 住戶︰800呎單位35床位房 居住環境同惡劣

施政報告提出立法規管劏房，劣質劏房須改造成合標準的簡樸房才能繼續出租，但規管範圍不涵蓋籠屋床位房。居於油麻地一個3呎乘6呎的床位房9年半的方先生坦言，劣質劏房一旦被真正規管後，床位房住戶變得「唔湯唔水」，盼政府納入取締範圍，同時要興建更多公屋加速安置，減低對基層市民影響。

方先生稱，現居床位房在一個約800方呎的單位內，單位內合共有35間床位房及3個廁所；形容居住環境較差，如租戶之間曾發生爭執及打架，亦曾在洗手內發現疑用作吸毒的針筒。他稱，數年前曾計劃搬入劏房，但月租近5,000元，與月租2,700元床位房相差太遠，經濟難以負擔而作罷。