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2024-05-19 23:25:32

取締劣質劏房政策未落實 議員倡制定過程加入民間參與

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取締劏房民間諮詢會今日舉行。 (李景玉攝)

取締劏房民間諮詢會今日舉行。 (李景玉攝)

香港約有10萬間劏房，近20萬名劏房戶，面對著衛生環境、安全、居住環境等問題。政府去年成立「解決劏房問題」工作組，為劏房制定最低標準，取締未達標劏房，至今仍未能定義劣質劏房，制訂取締政策。組織「劏房支援連線」及劏房戶希望政府盡快制定取締劣質劏房標準及時間表、實施劏房登記及執法、住戶安置及支援。

劏房戶盼可改善生活環境


劏房支援連線今日(19日)舉辦取締劏房民間諮詢會，收集劏房戶現況及學者意見。居於深水埗一間劏房的黃女士出席活動時表示，單位經常掉石屎，只好減少煮食，擔心煙霧會加劇問題；日常要外出用膳，期望政府制定標準後可改善居住環境。劏房戶林女士亦認為完善登記制度及執法有助阻止劏房業主走「灰色地帶」，未有按規定改善住屋環境。
 

狄志遠指自己會去信社會事務福利處，期望官員與劏房戶直接對話。 (李景玉攝) 60名來自不同地區劏房戶寫下自己的願望。(李景玉攝) 取締劏房民間諮詢會。 (李景玉攝)

立法會議員倡官員與劏房戶對話 了解迫切需要


出席同一活動的立法會議員(社會福利界)狄志遠稱，政府提出取締劣質劏房同時應為劏房戶提供經濟及社區支援，預料制定標準後租金上升，建議政府為劏房戶提供租金補貼，減輕負擔。他指自己會就劏房戶現況及意見去信福利事務委員會，讓官員與劏房戶直接對話，又提議各區議會成立工作小組，加入民間參與，讓劏房戶參與制定過程。

劏房支援連線希望政府及早制定標準，落實執行細節，為劏房戶提供一個舒適、安全居住環境。

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