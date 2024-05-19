取締劣質劏房政策未落實 議員倡制定過程加入民間參與

香港約有10萬間劏房，近20萬名劏房戶，面對著衛生環境、安全、居住環境等問題。政府去年成立「解決劏房問題」工作組，為劏房制定最低標準，取締未達標劏房，至今仍未能定義劣質劏房，制訂取締政策。組織「劏房支援連線」及劏房戶希望政府盡快制定取締劣質劏房標準及時間表、實施劏房登記及執法、住戶安置及支援。

劏房戶盼可改善生活環境



劏房支援連線今日(19日)舉辦取締劏房民間諮詢會，收集劏房戶現況及學者意見。居於深水埗一間劏房的黃女士出席活動時表示，單位經常掉石屎，只好減少煮食，擔心煙霧會加劇問題；日常要外出用膳，期望政府制定標準後可改善居住環境。劏房戶林女士亦認為完善登記制度及執法有助阻止劏房業主走「灰色地帶」，未有按規定改善住屋環境。

