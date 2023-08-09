受害人提請求 遭問有何「著數」 風雨蘭助移除逾千私密影像

現時不少網站或社交媒體可以匿名使用，或淪為傳播大量私密影像的溫床。風雨蘭前年推出「下架支援」服務，協助16歲以上人士，要求有關網絡平台移除未經同意下被發布的私密影像，在1,342項要求當中有89%成功移除。風雨蘭指，服務至今共協助646人次，當中有超過兩成屬男性。

如今科技發達，一機在手即可隨地攝影，輕鬆「一鍵分享」影像。支援性暴力受害者的組織「風雨蘭」在過去兩年，協助16歲以上人士在多個網上平台，舉報和處理1,342項未經同意發布的私密影像，當中近九成獲成功移除。組織建議私隱專員公署應檢視私密影像，界定在甚麼層面可定義為個人資料。

專人介入免二次傷害

風雨蘭表示，有求助人曾向個人資料私隱專員公署求助，惟獲告知若發布內容未涉名字和電話等資料，即使涉及容貌亦難以按相關法例跟進。組織又指，有求助者曾自行要求涉事平台移除相關影像，卻遭平台管理員反問「幫你冇問題，你有咩著數俾我？」

風雨蘭總幹事莊子慧認為，「下架支援」服務由專人介入處理，代當事人與相關平台溝通，有效避免出現「二次傷害」的情況，以減輕他們的心理負擔。

倡互聯網業界訂處理指引

大部分網絡平台信任風雨蘭的舉報，處理亦需時幾日至幾個月不等。風雨蘭資深倡議主任簡敏棋表示，色情網站或內容農場既未有嚴格的私密影像守則，又難以聯絡，移除成效最不理想。她續指，網絡平台和私隱專員公署處理有關私密影像時，均遵從不同指標，呼籲互聯網業界制訂有關指引。

簡敏棋又建議私隱專員公署，應為私密影像訂立更清晰的定義，包括在何層面才歸類為個人資料。公署指，被發布的照片是否個人資料，要視乎能否從照片辨認當事人。