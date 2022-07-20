受惠疫情緩和 社交措施放寬 失業率回落至4.7% 料短期再改善

本港就業市場略為改善，政府昨公布，最新失業率為4.7%，較上一次公布的5.1%減少0.4個百分點，失業人數減至17.86萬人；就業不足率亦由3.5%下跌至3.0%。政府預計，勞工市場在短期內料會進一步改善，但改善幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況。

政府統計處昨發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的4月至6月失業率為4.7%，較3月至5月的5.1%下跌0.4個百分點，同期失業人數減少1.28萬人，至17.86萬人；就業不足率亦由3.5%下跌至3.0%，就業不足人數亦由13.04萬人下跌至11.16萬人，減少約1.88萬人。

政府指，大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的有關數據均有相對明顯的跌幅。其中消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下跌1.4個百分點至7.4%；餐飲服務活動業的失業率大跌2.4個百分點至8.6%；零售業的失業率亦下跌0.8個百分點至6.6%。

勞工及福利局長孫玉菡指，勞工市場在今年4月至6月隨著本地疫情大致緩和及社交距離措施逐步放寬而改善，消費券計劃和今年的「保就業」計劃亦有幫助。

改善幅度取決疫情及金融情況

展望未來，孫玉菡稱隨著本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在短期內料會進一步改善，但改善的幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況，政府推出的各項措施將繼續為恢復本地經濟提供支持。

民建聯立法會議員顏汶羽認為，疫情令服務業等開始採用自動化及機械化操作，如餐飲業引入自助收銀機、機械送餐系統等，部分工種如侍應、超市理貨員、售貨員、酒店服務員等或會被取代。他建議政府應有所部署，應對未來的結構性失業問題，盡快研究如何針對性地加強人才培訓及僱員再培訓。

工聯會權益委員會則擔心隨疫情發展，政府會再收緊防疫措施，令就業情況再度受壓，建議政府適時推出措施，支援受疫情影響的失業工友，長遠須完善本港的失業保障制度，修補勞工缺口。