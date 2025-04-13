受沙塵氣流影響 環保署：空氣質素健康風險達嚴重水平 或持續一至兩日

環保署預測，今日(13日)稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別會達至「嚴重」水平。環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間。

環保署表示，受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，香港空氣中的粒子由昨日(13日)晚上十時起開始升高。今日上午的空氣質素健康指數健康風險級別為「高」至「甚高」，預計在下午近黃昏時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能會達至「嚴重」水平。

