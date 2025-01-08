受父親影響立志投身警隊 銀行經理身兼輔警 成騙案剋星

新一期《警聲》今日(8日)出版，今期的主角是身兼輔警的銀行經理蔡家碧。一批銀行職員因在騙案中主動協助警方拘捕疑犯或令事主減低損失，早前獲警隊嘉許，而蔡家碧便是其中一位獲嘉許者。她的父親為退休警長，她與龍鳳胎弟弟家駿在耳濡目染下，自幼皆立志投身警隊。2008年弟弟率先成功投考，半年後家碧亦順利過關，在大學修讀商業管理的她當時工作順遂，最終選擇留在商界發展。

由於胞弟經常分享工作點滴，令家碧對警察夢一直念念不忘，結果在家人和朋友鼓勵下，她決定投考輔警，於2021年出班後被派駐中區警區。她當時也沒想到，成為輔警除了實踐理想，還為其事業打開另一扇門。2022年，家碧任職的銀行需要吸納新血加入成立不久的「防欺詐單位」，而她無論學歷和經驗均符合條件，加上其警務知識，立即獲推薦調到該組擔任經理。

與警方合作智破騙徒

家碧表示，銀行防欺詐單位的工作範圍廣泛，包括詐騙個案分析、宣揚防騙意識、提高職員對騙案和突發事件的應變能力等，亦要處理銀行的安保事宜。這些職責與警務工作有很多相似之處，亦與警隊有不少緊密合作。以她今次獲嘉許的案件為例，家碧接獲分行職員匯報，一名男子經常存入空頭支票，懷疑涉及行騙；她經過分析後，推測有人會食髓知味再度犯案，於是事先與警方協調，並通知分行職員提高警覺。不久之後，該男子果然再到分行存入空頭支票，家碧立即通知該區特遣隊人員，成功人贓並獲。

家碧一方面將輔警經驗應用於正職，另一方面她的商業知識也令其在警務工作中如虎添翼。當報案室接獲一些涉及商業犯罪或詐騙的案件時，她會向同事提供專業意見；另外，熟悉銀行運作的她，亦能給予騙案受害人適切幫助。她憶述曾經處理一宗「港漂」女生遭遇電騙的案件，一步步協助驚魂未定的事主聯繫銀行凍結戶口，避免損失進一步擴大之外，同時保留與案件有關的證據，有助警方往後調查。

