受考試壓力困擾 家庭欠支持 社聯倡善用社交平台接觸青少年

不少學生為應付中學文憑考試(DSE)而感到有壓力，香港社會服務聯會一項研究發現，本港學生在高壓考試環境下心理困擾普遍化，近四成學生出現焦慮或憂鬱癥狀，而家庭支持不足及求助意願低，令問題更成為隱憂，社聯呼籲社會各界關注考生情緒健康，建議善用社交平台，以匿名、便捷的方式為青年提供支持。 社聯獲李錦記家族基金支持，委託香港政策研究所於今年2月至4月期間進行「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助行為研究」。研究涵蓋13間中學，結果發現學生壓力指數平均達4分(滿分10分)，其中20.9%達最高分。9%學生呈現抑鬱或焦慮症狀(困擾組)，31.8%有失眠問題。而他們的壓力來自「校園競爭氛圍」、「執著心態」、和「對未來缺乏希望」，均與心理困擾顯著相關。



四成困擾者曾網上尋心理資訊 另外，家庭支持不足加劇困擾，困擾組在家庭支持感方面顯著較低；但近七成困擾學生(2%)從未接受心理健康服務，與擔心家人負面看法有關。然而，近四成(6%)困擾學生曾上網尋找心理健康資訊，近三成(27.5%)更曾網上求助，他們每日平均花4.8小時於社交媒體上，反映網絡是重要介入渠道。 社聯業務總監黃健偉表示，研究反映考試壓力不僅影響學生情緒，更牽動家庭關係。精神健康不能等到危機才處理，必須從系統層面減壓，並讓家長、教師獲得支援，才能真正打破惡性循環。



服務從線下延伸至線上 香港小童群益會賽馬會大埔青少年綜合服務中心楊錫平補充，根據中心的服務經驗，青少年在網絡世界所花的時間，往往比與老師或家人面對面交流的時間更多。他們有時更傾向以文字回覆，覺得這樣更自在、舒適。因此，前線同工可結合線上與線下的支援方式，透過青少年熟悉的溝通渠道開展話題，從而提供適切的介入服務，預防焦慮進一步惡化。 社聯於過去兩年推展了「Secret Chat 默密傾」計劃，參考計劃經驗，由社工進駐Instagram、Threads等社交媒體平台，並把青少年深宵外展服務延伸至網上，為青年提供免費、匿名且有質素的聆聽及實用建議。另外亦協助家長了解多元職場，鼓勵另類學習體驗如「休學年」計劃，減輕焦慮。最後在政策層面降低競爭壓力，推動僱員支援計劃，協助家長及教師減壓。

