受胞弟啟發 修港大課程助SEN幼童

每個幼兒都有各自的成長步伐，但入讀本地主流學校後差異會擴大，部分兒童患自閉症、過度活躍症，又或因聽力、視力、言語及智力障礙等有「特殊教育需要(SEN)」，就讀香港大學幼兒教育及特殊教育學士課程的學生因家人曾患讀寫障礙，親身體會如何幫助SEN幼童克服障礙，更設計能提升小朋友各方面的能力的遊戲教具，並獲機構開發成爲產品。
學生製教具獲機構垂青
廖詠恩(Irene)就讀港大幼兒教育及特殊教育學士課程四年級，胞弟幼時經常把英文字母及中文部首左右調轉書寫，閱讀時亦會「跳行」。幸母親及早發現弟弟患讀寫障礙，並成功助其克服障礙。Irene亦因希望幫助SEN學生，升讀大學時修讀相關課程，其間設計及製作了一份教具「魚樂無窮」，讓小朋友按指示釣出相應形狀及顏色的「魚」卡片。Irene指，遊戲可提升小朋友辨認顏色和形狀的能力，釣魚動作亦可訓練手眼協調和小手肌能力，讓有特殊需要的小朋友有趣地學習。這份教具更業界的認可，獲機構開發成爲產品，於去年10月出版。
除了「遊戲中學習」，音樂亦是與幼兒溝通的好途徑。就讀同課程的陳永鑾(Disney)曾親自唱、作、填和編歌曲「Who Am I」，唱出幼兒學習的難處。雖然未曾播放過「Who Am I」給小朋友，但Disney憶述曾教導音樂班時，有名不願上堂的小朋友一聽到歌曲，就會變得專注，令她相信音樂是一個與小朋友溝通的渠道。Disney亦希望未來可以從事音樂治療相關工作，透過創作不同的音樂，讓幼兒從小接受音樂的薰陶，成為一個更自信和有創意的人。
港大於2019年開辦教育學士（幼兒教育及特殊教育）五年全日制學位課程，提供兼顧有特殊教育需要的專業幼兒教育課程，是全港首間推出針對特殊幼兒教育需要的全日制學位課程的院校。除課堂知識，學生會利用各種機會，豐富幼教經驗，包括在非牟利或私營機構為有特殊學習需要的學童提供個別訓練。畢業學生獲多個認證，可申請註冊成為幼稚園教師、幼兒工作員、特殊幼兒工作員及幼兒中心主管等四項專業資格，並符合教育局對幼稚園校長的學歷要求。