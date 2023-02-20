受胞弟啟發 修港大課程助SEN幼童

每個幼兒都有各自的成長步伐，但入讀本地主流學校後差異會擴大，部分兒童患自閉症、過度活躍症，又或因聽力、視力、言語及智力障礙等有「特殊教育需要(SEN)」，就讀香港大學幼兒教育及特殊教育學士課程的學生因家人曾患讀寫障礙，親身體會如何幫助SEN幼童克服障礙，更設計能提升小朋友各方面的能力的遊戲教具，並獲機構開發成爲產品。

學生製教具獲機構垂青

廖詠恩(Irene)就讀港大幼兒教育及特殊教育學士課程四年級，胞弟幼時經常把英文字母及中文部首左右調轉書寫，閱讀時亦會「跳行」。幸母親及早發現弟弟患讀寫障礙，並成功助其克服障礙。Irene亦因希望幫助SEN學生，升讀大學時修讀相關課程，其間設計及製作了一份教具「魚樂無窮」，讓小朋友按指示釣出相應形狀及顏色的「魚」卡片。Irene指，遊戲可提升小朋友辨認顏色和形狀的能力，釣魚動作亦可訓練手眼協調和小手肌能力，讓有特殊需要的小朋友有趣地學習。這份教具更業界的認可，獲機構開發成爲產品，於去年10月出版。