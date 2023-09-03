受訪者對同區簡約公屋有較高評分 基層︰跨區搬遷需轉校轉工 咩網絡都無晒

政府為解決基層住屋需求，近年推出簡約公屋，及資助興建過渡房屋，關注基層住屋聯席早前收集到超過270位居於包括油尖旺區、葵青區等不適切居所住戶意見，結果發現九成受訪者曾聽聞政府會推簡約公屋政策，但四成不了解細節；就8個簡約公屋選址當中，最高分的為啟德世運道(4.1分)，第二和第三則分別為牛頭角彩興路(3.6分)和柴灣常安街／常平街(2.3分)；受訪者對同區或鄰近地區的簡約公屋會有較高評分。家庭人數越多的受訪者，對「簡約公屋」評分越低。團體指，不少受訪者考慮到簡約公屋屬過渡性質，只住五年，考慮到跨區搬遷需轉校轉工作，並從新適應另一社區等成本下，便會大大降低申請的意欲。

啟德世運道簡約公屋選址評分最高

調查顯示，8個簡約公屋選址中，獲受訪者評最高分的為啟德世運道(4.1分)；其餘順序為牛頭角彩興路(3.6分)，柴灣常安街／常平街(2.3分)，屯門第3A區(1.9分)，屯門第54區(1.9分)，元朗攸壆路(1.5分)，上水蓮塘尾(1.4分)，最低分為小欖樂安排(1.3分)。若受訪者對同區或鄰近地區的簡約公屋會有較高評分，如啟德世運道獲深水埗區居民評6.8鉺，而九龍城區受訪者評5分，但黃大仙區居民只評一分。

團體指，不少受訪者考慮到簡約公屋屬過渡性質，只住五年，考慮到跨區搬遷需轉校轉工作，並從新適應另一社區等成本下，便會大大降低申請的意欲。深水埗街坊何生表示：「住得五年，之後又要搬；幾十歲都係想同隔離鄰舍傾下計，搬嘅話，住幾年又走，咩網絡都無哂。」