受賄賣國泰員工優惠機票 3名前空服囚5至6個月

去旅行使費不少，旅費慳得就慳，但優惠機票須從正途得到。國泰航空兩名機艙服務員和一名艙務長涉收受逾7.8萬元賄款，利用員工優惠為3名外籍網友購買49程機票，票價差額涉約86萬港元；兩名艙務員被裁定串謀使代理人接受利益罪成，涉案艙務長則在早前承認3項串謀使代理人接受利益罪。區域法院法官昨認同，國泰在案中無實際損失，各被告無案底及願意交還賄款，酌情減刑，判3人入獄5至6個月不等。

3名被告分別為時任國泰航空艙務長劉靜雯(36歲)、兩名時任機艙服務員李仲輝(28歲)及王愛婷(33歲)。案發於2018至2019年，案情指，劉靜雯接受外籍女網友至少1,500美元(約1.2萬港元)賄款，串謀另外兩被告透過國泰員工優惠提名女網友及其兩名友人，成為國泰員工福利下的「同行旅伴」；上述網友和兩名友人以優惠價購買約49程機票，李仲輝和王愛婷因此分別接受賄款約5,000美元(約3.9萬港元)及約3,500美元(約2.7萬港元)。

控方昨早透露3名被告已將涉案賄款歸還國泰。辯方求情指，國泰在案中並無實質損失，相關優惠機票額預留給員工，並不影響一般乘客購票；被告甚至變相為國泰賣出多餘機票。法官判刑時指，案件屬貪污性質，判監無可避免，惟參照國泰「Companion Travel Scheme」計劃，購買正價機票的乘客優先於購買優惠機票的同行旅伴，如果航班在最後一刻有乘客以正價購入機票，即使同行旅伴早前已預購優惠機票，亦須另作安排，故同意辯方陳詞，國泰在案中並無實質損失，判刑時只考慮各被告收到的賄款金額和各人背景，以判監6個月為量刑起點；劉靜雯認罪後指證案中另外兩人，所涉3項控罪判監6個月；其餘兩名被告基於願意賠償，判監5個月。

按國泰航空「Companion Travel Scheme」計劃，每名僱員均可提名一名伴侶、兄弟姊妹、家人或朋友為其同行旅伴，獲提名者可憑優惠價購買國泰航空及其夥伴航空公司的機票。但國泰航空禁止員工透過提名他人為其同行旅伴而收取利益。