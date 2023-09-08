熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-08 04:31:54
日報

受賄賣國泰員工優惠機票 3名前空服囚5至6個月

分享：
國泰航空

國泰向員工推出「Companion Travel Scheme」計劃。(資料圖片)

去旅行使費不少，旅費慳得就慳，但優惠機票須從正途得到。國泰航空兩名機艙服務員和一名艙務長涉收受逾7.8萬元賄款，利用員工優惠為3名外籍網友購買49程機票，票價差額涉約86萬港元；兩名艙務員被裁定串謀使代理人接受利益罪成，涉案艙務長則在早前承認3項串謀使代理人接受利益罪。區域法院法官昨認同，國泰在案中無實際損失，各被告無案底及願意交還賄款，酌情減刑，判3人入獄5至6個月不等。

3名被告分別為時任國泰航空艙務長劉靜雯(36歲)、兩名時任機艙服務員李仲輝(28歲)及王愛婷(33歲)。案發於2018至2019年，案情指，劉靜雯接受外籍女網友至少1,500美元(約1.2萬港元)賄款，串謀另外兩被告透過國泰員工優惠提名女網友及其兩名友人，成為國泰員工福利下的「同行旅伴」；上述網友和兩名友人以優惠價購買約49程機票，李仲輝和王愛婷因此分別接受賄款約5,000美元(約3.9萬港元)及約3,500美元(約2.7萬港元)。

控方昨早透露3名被告已將涉案賄款歸還國泰。辯方求情指，國泰在案中並無實質損失，相關優惠機票額預留給員工，並不影響一般乘客購票；被告甚至變相為國泰賣出多餘機票。法官判刑時指，案件屬貪污性質，判監無可避免，惟參照國泰「Companion Travel Scheme」計劃，購買正價機票的乘客優先於購買優惠機票的同行旅伴，如果航班在最後一刻有乘客以正價購入機票，即使同行旅伴早前已預購優惠機票，亦須另作安排，故同意辯方陳詞，國泰在案中並無實質損失，判刑時只考慮各被告收到的賄款金額和各人背景，以判監6個月為量刑起點；劉靜雯認罪後指證案中另外兩人，所涉3項控罪判監6個月；其餘兩名被告基於願意賠償，判監5個月。

按國泰航空「Companion Travel Scheme」計劃，每名僱員均可提名一名伴侶、兄弟姊妹、家人或朋友為其同行旅伴，獲提名者可憑優惠價購買國泰航空及其夥伴航空公司的機票。但國泰航空禁止員工透過提名他人為其同行旅伴而收取利益。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受