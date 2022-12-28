受重建搬遷學童組樂團 聖誕實體演出與眾同樂

隨著社會陸續復常，各項實體表演節目亦陸續恢復。一班由受重建項目影響而即將需要搬遷的學童組成的「市建童樂・社區樂團」，在聖誕假期期間與「音樂兒童基金會」一同公開演出，與眾同樂。

市區重建局「市建童樂‧社區樂團」（oUR Amazing Kid Band）於2018年10月成立，每年會因應市建局推展重建項目的工作進度，招募受重建項目影響而即將需要搬遷的學童加入。樂團會為舊區的基層兒童提供免費樂器、音樂培訓和社區音樂表演的機會，藉參與音樂活動，讓小團員在過程中連繫舊街坊、認識新朋友，以及長遠提升他們對社區的歸屬感，進一步鞏固互助互愛的社區網絡，以音樂連繫舊區。

樂團目前共有46 名年齡介乎 6 至 14 歲的成員，當中17人為今年新加入的成員，包括 8 名來自近年在土瓜灣區推行的重建項目的學童；29名是已參加樂團數年的舊成員，部分現正或曾於市建局重建項目範圍內居住。而樂團成立至今已有 125 名土瓜灣舊區兒童受惠，大部份團員已獲安置到鄰近地區的公屋單位。

至於一同參與演出的「音樂兒童基金會」為市建局項目租戶之一。市建局去年底完成復修及改造重設長沙灣汝州西街工廈項目後，預留部分單位以優惠租金租予不同非牟利團體使用，作社會企業、文化創意產業用途，「音樂兒童基金會」則為其中一員。

隨著疫情緩和，「市建童樂‧社區樂團」在過去半年已舉辦和參與四次的實體表演。而適逢聖誕假期，「市建童樂・社區樂團」17 名成員日前與「音樂兒童基金會」8 名成員在灣仔利東街舉行音樂匯演，假期內亦到香港迪士尼樂園演出。