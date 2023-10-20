口岸月餘檢7800隻大閘蟹 海關︰私梟改螞蟻搬家方式偷運

俗語有云「九月圓臍十月尖，持螯飲酒菊花天」，指農曆九月和十月正是分別品嘗母蟹和雄蟹最佳季節。海關與食環署食物安全中心在深圳灣管制站採取聯合行動，檢獲826隻懷疑走私大閘蟹，估計市值約4.9萬元，並透露，自9月至今海關轉介了35宗個案予食安中心跟進，涉及約7,800隻大閘蟹。

深圳灣口岸入境貨車檢826隻

海關人員根據風險評估，前日在深圳灣管制站截查一輛報稱載有跨境電商貨物及食品的入境貨車。經X光檢查檢查後，海關人員發現貨斗深處的影象有不均勻分布。進一步檢查後，在貨斗內發現826隻懷疑走私大閘蟹，而該批檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衛生證明書，不符合介貝類水產動物(大閘蟹)售賣許可證的條款規定。一名懷疑涉案的52歲司機及該批懷疑走私大閘蟹已轉交食環署跟進調查。

為加強堵截非法進口大閘蟹，海關與食安中心自9月1日起在各海陸空口岸展開為期3個月的聯合行動。截至前日，海關轉介35宗個案予食安中心跟進，其中17宗案件屬無附有相關衛生證明書，涉及約7,800隻大閘蟹，共重約1,400公斤。海關指，宗數較往年多，但檢獲的大閘蟹數量減少。