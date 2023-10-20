口岸月餘檢7800隻大閘蟹 海關︰私梟改螞蟻搬家方式偷運

俗語有云「九月圓臍十月尖，持螯飲酒菊花天」，指農曆九月和十月正是分別品嘗母蟹和雄蟹最佳季節。海關與食環署食物安全中心在深圳灣管制站採取聯合行動，檢獲826隻懷疑走私大閘蟹，估計市值約4.9萬元，並透露，自9月至今海關轉介了35宗個案予食安中心跟進，涉及約7,800隻大閘蟹。
深圳灣口岸入境貨車檢826隻
海關人員根據風險評估，前日在深圳灣管制站截查一輛報稱載有跨境電商貨物及食品的入境貨車。經X光檢查檢查後，海關人員發現貨斗深處的影象有不均勻分布。進一步檢查後，在貨斗內發現826隻懷疑走私大閘蟹，而該批檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衛生證明書，不符合介貝類水產動物(大閘蟹)售賣許可證的條款規定。一名懷疑涉案的52歲司機及該批懷疑走私大閘蟹已轉交食環署跟進調查。
為加強堵截非法進口大閘蟹，海關與食安中心自9月1日起在各海陸空口岸展開為期3個月的聯合行動。截至前日，海關轉介35宗個案予食安中心跟進，其中17宗案件屬無附有相關衛生證明書，涉及約7,800隻大閘蟹，共重約1,400公斤。海關指，宗數較往年多，但檢獲的大閘蟹數量減少。
海關深圳灣貨物組高級督察王祐天指，今年主要在入境私家車截獲，有別於去年主要在入境貨車中發現，相信在內地通關後，不法分子改為利用跨境私家車作為走私工具，企圖以螞蟻搬家形式，將大閘蟹偷運入香港。
市民報稱自用帶入境 是否屬合理數量
若市民報稱自用帶大閘蟹回港，他指，會視乎當時情況，及是否屬合理自用數量，再作決定。海關呼籲市民買大閘蟹要光顧信譽良好的商戶，不要隨便網購，以免引起食安風險。提醒業界人士，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹。
海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。