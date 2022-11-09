口罩令「紅黃碼」會維持 6個月至4歲童可打復必泰

即日起6個月大至4歲幼兒可接種復必泰新冠疫苗。香港兒童醫院為免引起混亂，上午一節會專門接種幼兒配方，其後會清場和棄置所有未用疫苗，預備下午提供兒童配方，又稱每支針的標籤均清楚列明適用年紀和劑量等，相信不會有人「打錯針」。另外，政府本月推出入境旅行團「團進團出」安排，特首李家超未有正面回應會否連帶放寬自由行，但明言暫不會檢討「口罩令」和「紅黃碼」安排。

全港4間兒童社區疫苗接種中心，即日起會一併提供復必泰疫苗幼兒和5至11歲的兒童配方。由醫管局營運、位於兒童醫院的接種中心，即日起將復必泰接種時段「一分為二」，首節時段服務6個月大至4歲幼童，午膳後的時段則為5至11歲兒童打針。

中心醫務統籌郭美均指，下午時段如仍有幼兒復必泰便有較高機會「打錯針」，因此早上時段過後會棄置所有已稀釋但未用的疫苗。香港兒童醫院高級藥劑師黃澤齡說，棄置決定是經過平衡藥物安全，相信只涉及少數疫苗，又稱兒童和幼兒配方稀釋後可在室溫存放12小時，成人則是6小時。