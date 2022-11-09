口罩令「紅黃碼」會維持 6個月至4歲童可打復必泰

即日起6個月大至4歲幼兒可接種復必泰新冠疫苗。香港兒童醫院為免引起混亂，上午一節會專門接種幼兒配方，其後會清場和棄置所有未用疫苗，預備下午提供兒童配方，又稱每支針的標籤均清楚列明適用年紀和劑量等，相信不會有人「打錯針」。另外，政府本月推出入境旅行團「團進團出」安排，特首李家超未有正面回應會否連帶放寬自由行，但明言暫不會檢討「口罩令」和「紅黃碼」安排。
全港4間兒童社區疫苗接種中心，即日起會一併提供復必泰疫苗幼兒和5至11歲的兒童配方。由醫管局營運、位於兒童醫院的接種中心，即日起將復必泰接種時段「一分為二」，首節時段服務6個月大至4歲幼童，午膳後的時段則為5至11歲兒童打針。
中心醫務統籌郭美均指，下午時段如仍有幼兒復必泰便有較高機會「打錯針」，因此早上時段過後會棄置所有已稀釋但未用的疫苗。香港兒童醫院高級藥劑師黃澤齡說，棄置決定是經過平衡藥物安全，相信只涉及少數疫苗，又稱兒童和幼兒配方稀釋後可在室溫存放12小時，成人則是6小時。
已稀釋的復必泰疫苗會貼有標籤，清楚列明疫苗適用6個月至4歲或5至11歲人士，以及劑量等資料。郭美均說，基本上由踏入中心至打針需經過重重關卡，職員會反覆核實小童年紀，相信不會接種錯誤疫苗。中心現時每日可為逾700名兒童打針，不過郭美均透露，中心在未來數日每日僅收到約20多宗幼兒復必泰預約，對此感到失望，呼籲家長帶子女打針，強調不論接種安全和效用均很好。
旅行團「團進團出」安排有考慮業界需要
將推出的還有入境旅行團「團進團出」安排，李家超昨出席行政會議前，未有正面回應安排會否擴展至自由行旅客，重申今次決定是考慮到旅遊業界的經濟需要，以及整體香港社會的需要，在風險可控情況下盡量放寬防疫限制。港府日後會總結經驗再按實際情況，判斷下一步如何走。不過，他指「紅、黃碼」和「口罩令」是有效管控疫情的方法，又稱疫情還未離開，確認現階段不會檢討這些措施。
江玉歡：復常不妨直接啲
選委界立法會議員江玉歡在社交網站表示，港府似乎會就每一項國際盛事和活動，提供特別的防疫安排，認為與其不斷作出豁免，不如加快實施「0+0」或更全面放寬防疫措施，形容「復常不妨直接啲」。
另外，本港昨增4,649宗新冠肺炎確診，包括399宗輸入個案，多4名年齡介乎77至98歲的患者離世。