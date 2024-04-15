口述歷史令長者重拾個人價值 照顧者︰丈夫拒絕外出 社工協助重投社會

獨居老人、孤寡老人、以老護老在香港並不罕見，隨着年齡增長，部分長者社交圈子收窄，影響情緒，甚至有部分患上抑鬱症。由香港大學統籌執行「細說人生歲月，跨代同行計劃」於2021年啟動，邀請一百名年輕人訪問一百位長者，以口述歷史方式，由年輕人為長者記下生命故事，用說話細味往事，用文字記錄片段；中心主任指，盼長者透過與年輕人交流，重拾自我價值，更讓每一位參加者成為社區中一顆種子，在社區萌芽、生長，推動社區長者支援。

社工探訪準備交通工具 丈夫打開心扉 計劃其中一個參加者，現年70歲的黃善倩經朋友介紹「誤打誤撞」了解到救世軍竹園服務中心，更參與了此計劃。黃婆婆是一位照顧者，需要獨力照顧行動不便的丈夫。她分享時指，透過計劃及服務中心幫助，讓丈夫重新接觸社會。她透露，除到醫院覆診外，丈夫近40年沒有外出與其他人接觸，但參加計劃後，竹園服務中心社工定期到她家中探訪，為丈夫準備復康的士，令他願意出席計劃典禮，其後亦積極參與中心活動。