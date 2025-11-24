古埃及文明大展｜周末逼爆故宮再致歉 研開夜展及劃分時段進場

香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末（22日）就因入場人數眾多引起混亂。有市民需輪候超過一小時才能入場參觀，有人鼓譟要求退票。香港故宮文化博物館昨日一度暫停古埃及文明特別展覽的現場售票，持剛過去星期六門票的人士可在3個月內免費再入場一次。 香港故宮文化博物館館長吳志華今日（24日）在電台節目再就安排帶來不便致歉，指在周六下午最長等候時間約90分鐘，認為不能接受，須要檢討。館方正研究方案應對，包括開設夜展，及劃分時段進場，但無意限制入場人士參觀時間。強調展覽為期9個半月，觀眾不需急於在初期到訪，最好是提早規劃行程和購票。

無意限制參觀時間 吳志華向上周六入場有不愉快經歷的觀眾致歉，指出展覽門票沒有劃分時段，希望讓觀眾時間安排更彈性。周六上午館內秩序良好，觀眾不需要排很長時間，而有內地或海外旅客想即場購票，基於館內有空間，因此亦發售即場門票；惟到了下午2、3時左右，大部分觀眾集中出現，與預計有出入。當日下午某幾個時段，特別是下午3時後有很多觀眾，其中一個時段差不多要排1.5小時，現場人員經驗或有不足，令部分觀眾體驗不好。吳志華認為最長等候時間約1.5小時是「不能接受」，已經即時延長開放至晚上9時，並安排持票人士3個月內免費再到訪一次。

至於情況到周日（23日）有所改變及改善，上午現場沒有發售門票，到場的是預售票觀眾，只有部分時段需要排15至30分鐘，下午大部分時段不需要等候，在尚有空間的情況下，於3時半發售即場票，購票的大部分為旅客，秩序大致暢順，形容安排成功。下一個周末是另一次挑戰，館方正檢討和優化入場安排，包括開設夜展，亦不排除劃分時段進場，但強調無意限制入場人士參觀時間。 盲盒大受歡迎急補貨 吳志華又透露展覽的文創產品，包括盲盒大受歡迎，銷情是平時展覽的50倍，4日期間展覽盲盒存貨已銷出近半，部份須急補貨，形容是「開心的煩惱」。

館方昨晚公布開放4天以來接待逾1.6萬人，周末人流高峰期間現場人流管理面臨一定挑戰，將持續檢討安排。館方又表示，「法老貓咪毛公仔系列」商品已售罄，團隊正全力補貨，顧客可於禮品店外掃瞄二維碼填妥網上預訂表格，當到貨時會獲通知。