古埃及文明大展｜故宮博物館：訪客眾多現場門票已暫停發售　視乎情況黃昏恢復

故宮文化博物館預計展廳下午起人流較多，輪候時間或會延長，呼籲要依照工作人員指示排隊入場，同時建議仍未購票的觀眾可選擇其他日期參觀並預先在網上購票。此外，博物館展廳9今日會延長開放至晚上8時，建議參觀者盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。

由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會合辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，本月20日起展出至明年8月31日，屬香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽，展出來自7間埃及重要博物館及薩卡拉考古遺址的合共250件文物。不過，在展覽開放後首個周末參觀人數眾多，導致每個展館外都最少要排隊一小時以上，有參觀者形容場內指示欠清晰、場面混亂，博物館隨後宣布持有11月22日門票的人士，可保留門票並在3個月內再次免費入場一次。

