古埃及文明大展｜首周末人潮逼爆場面混亂　故宮致歉：持11.22門票3個月內可再免費入場

古埃及文明大展首個周末，社交平台有大批網民反映入場人數眾多，每個展館外都排隊最少需時一小時以上，形容場面混亂 (am730記者攝)

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」周四(20日)起開放。展覽首個周末(22日)，社交平台有大批網民反映入場人數眾多，每個展館外都排隊最少需時一小時以上，形容指示欠清晰，場面混亂，部分人更不守規矩插隊，有逾30人在排隊等待退款，惟等待逾20分鐘也無人處理。今日有入場人士直言「排咗三層樓，排到變木乃伊都未入到！下午兩時多入場，由二樓開始排，初時根本無人指示隊尾位置，又塞住在電梯口，場面非常混亂！之後上到三、四樓都各層排，每層起碼排30至45分鐘」。

香港故宮文化博物館表示，因應周六入場觀眾反應非常踴躍，現場輪候人數眾多，需排隊等候。有關展廳周六已延長開放時間一小時至晚上9時；並對周六入場安排造成的不便致歉，館方將檢討安排，加派人手協助現場秩序。

博物館宣布，持有11月22日門票的訪客，可保留門票並於由當天起所計的3個月內，再次免費入場一次。有關安排同樣適用於11月22使用彈性門票及會員門票的訪客。

另外，由於預計周末人流較多，相關展廳11月23日(星期日)開放時間將延長至晚上8時。館方建議訪客盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。現場僅會發售少量門票，並可能視乎情況於高峰時段暫停現場售票，呼籲訪客盡可能提前購票。