古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場　故宮博物館：將持續檢討安排

在故宮文化博物館舉行的古埃及文明大展，開放後首個周日吸引大批市民到場參觀。(吳康琦攝)

香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、採取「先到先得」形式發售。

博物館今晚(23日)表示，過去4天共接待了逾1.6萬名觀眾，反映公眾的濃厚興趣；今日特別延長開放至晚上8時。館方亦加派人手，維持現場秩序，確保持票觀眾能順利進入展廳9參觀。館方稱，將持續檢討安排，優化觀展體驗。感謝每一位觀眾的理解與耐心，也期望展覽運作日漸順暢，未來能為大家帶來更完善的參觀體驗。

館方又指，「法老貓咪毛公仔系列」商品現已售罄，團隊正全力補貨，期待盡快再次上架。顧客可於禮品店外掃瞄二維碼 填妥網上預訂表格，留下聯絡方法，當到貨時會獲通知。館方感謝市民的熱烈支持。

▼古埃及文明大展展出多項埃及博物館珍藏▼