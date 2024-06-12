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2024-06-12 15:01:25

古天樂遭入稟追830萬 前生意夥伴指合作做生意借貸未還款

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古天樂拍《九龍城寨之圍城》(羅錦鴻攝)

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光尚文化控股主席唐才智昨日(11日)入稟高等法院，指與藝人古天樂於2013年、2014年合作投資公司經銷時裝及飲食業務，其間古向唐私人借貸830萬元用作注資，惟古至今未還款，故入稟追討830萬元，並要求法庭聲明古天樂以信託形式替唐持有一半股權，並要求轉移有關股權及交代帳目。

原告唐才智；兩名答辯人為古天樂，以及由其出任唯一董事的COOL LABEL LIMITED。入稟狀指，原告為著名電影製作人、投資電影及娛樂事業，答辯人為藝人。

2013年一同投資時裝生意

入稟狀指，古於2013年中建議原告合作投資經銷時裝品牌「EVISU」及「A Bathing Ape」的公司Eyeteam Limited，原告同意。古透過全資擁有的Product Power Limited持有Eyeteam的49%股權，金額為1,660萬。根據協議，原告及古分別投入一半資金，古以信託形式替原告持有Product Power一半股權。同年7月，原告及古與Producer Power達成合資協議，兩人須各注資830萬元，以及就時裝品牌「A Bathing Ape」商標註冊特許支付415萬元。古當時向原告表示未能就協議支付首筆款項，要求原告協助，原告以個人名義向古免息借出830萬元，還款期為5年，惟古至今未有還款。

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唐指兩人另有投資食店生意

另外，原告指於2014年，古透過公司Wealthford International Industrial Ltd經營食店「名廚」，建議原告投資，答辯公司作價910萬元購入Wealthford的70%股權，原告及古各付455萬元，原告指答辯公司以信託形式替其持有一半股權。

唐才智昨入稟向古天樂追討830萬港元欠款，並要求法庭聲明與古相關公司，均替原告以信託形式持有有關股權，並要求轉移股權予原告，以及須交代表帳目。

案件編號：HCA1129/2024
 

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