古思堯企圖煽動案表證成立 7月11日結案陳詞

社運人士古思堯涉計劃趁北京冬奧開幕日抬棺材到中聯辦抗議，未出發已被國安處拘捕，被控企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，案件今日（8日）於西九龍裁判法院續審。古思堯在錄影會面中表示，知道抬棺材示威會干犯《港區國安法》，並稱棺材侮辱性大，可反映「中國政府係一個殺人嘅政府，一個屠夫嘅政府」。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉裁定本案表證成立，古思堯不會作供，亦不傳辯方證人，案件押後7月11日作結案陳詞，期間需繼續還柙。

承認自己是故意干犯《港區國安法》

控方今日播放一條與古思堯錄影會面片段，古思堯在片中供稱，他是故意干犯《港區國安法》。他稱，由於沒其他人參與行動，他擬放棺木到手推車上，由西區警署邊推邊喊口號至中聯辦，又指選址中聯辦，是因其為中國政府在港代表。片段中，警方國安處人員問古思堯過往在六四、七一等日子，與抬棺木示威關係，一度被裁判官打斷，問與本案有何關係，是否需繼續播放。但辯方不爭議，片段續播。

古思堯提及，他會在六四、七一、十一等日子，抬棺木示威。因應日子，棺木上口號會有不同，如十一會寫「沒有國慶，只有國殤」等。古指，他在國安法生效前頻做抬棺示威行動，但國安法生效後卻對他提告，認為是對他之前的行為秋後算帳。他在警員詢問下亦解釋，中國政府關押大量宗教人士、記者、維權律師，選用棺材可反映「中國政府係一個殺人嘅政府，一個屠夫嘅政府」，可吸引傳媒注意，讓公眾了解其示威內容。