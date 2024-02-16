古思堯抗議區選煽動罪成判囚9個月　官：抬棺材寓意推翻中央 (更新)

【13:15更新】 社運人士古思堯涉於去年12月擬抗議新制度下區議會選舉不公，並且欲枱棺材和撒溪錢等，出發前遭警方國安處人員拘捕，其後被起訴一項「企圖作出或準備作出具煽動意圖的作為」罪。案件今(16日)在西九龍裁判法院作出裁決，古思堯被判罪成，判囚9個月。《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德判刑時重申，香港有言論自由，但非絕對權利，又指被告擬抬棺材等行為，寓意推翻中央政府。

被告古思堯，現年78歲，報稱無業，被控一項「企圖作出或準備作出具煽動意圖的作為」罪，稱他於2023年11月29日至12月8日期間，在香港企圖作出或準備作出具煽動意圖的作為，包括引起憎恨或藐視中央及/或香港或激起對其離叛，以及煽惑他人使用暴力或慫使他人不守法或不服從合法命令等。

總裁判官蘇惠德裁決時指，言論自由非絕對權利，須在現行法律框架下行使，被告擬抬象徵死亡的棺材及灑奚錢等行為，寓意推翻中央政府，言論亦煽動他人仇恨中央及港府，令人拒絕接受區選結果，從而產生對抗。蘇官考慮到被告「屢罰屢犯」為阻嚇他人仿效、防止轉趨平和的社會再被破壞，雖然被告患有直腸癌，但終判監禁9個月。

古思堯：樂於成為社運鬥士

古思堯就在無律師代表下自行陳情，表示樂於成為社會運動和民主運動的鬥士和勇士，並形容《港區國安法》及23條是「災難」，希望香港有人權、自由及法治等。