古思堯抬棺遊行未遂被控企圖煽動　裁定罪名成立

社運人士古思堯在今年2月初，涉計劃趁北京冬奧開幕日由西區警署抬一個自製棺材至中聯辦抗議，棺身寫有「打倒共產黨」、「香港國安法 食屎都發達」等字句。古思堯否認一項企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，經審訊後，今(12日)在西九龍裁判法院被裁定罪名成立。

75歲患第四期直腸癌的古思堯，被控於或約於2022年2月4日，在香港企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，即引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在的依法制的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；及 / 或慫使他人不守法或不服從合法命令。

辯方：行為點出施政錯誤及缺點

辯方昨陳辭指，被告古思堯的行為是點出政府或中央的施政錯誤及缺點，目的是呼籲修改。雖然有一定冒犯，但行為及言論合乎言論自由框架內。另外，控方無法證明被告慫恿市民行使不合法的途徑，被告於錄影會面亦稱有考慮警方執法，以免行使自由時帶來不便。

惟控方回應時稱，控罪是指被告企圖作出或準備作出具煽動意圖的行為，當中無需滿足控罪中每個細項，同時要考慮整體證據，如有計劃地去中聯辦，並發新聞稿通知多間傳媒等。控方認為，被告的行為是煽動他人推翻、破壞憲制基礎，激起香港居民企圖不循合法途徑，改變香港的法律地位。