古諮會討論大館督察宿舍改建 委員冀可保留更多

中區警署建築群「大館」內，第四座、已婚警察宿舍，計劃改建成有蓋戶外空間作表演藝術用途。古物諮詢委員會昨日開會討論有關活化計劃，委員普遍贊成，亦有委員質疑負責保育的馬會未盡力保留更多外牆，馬會說會再考慮設計。
原本三層高的已婚督察宿舍於2016年局部倒塌，一直被圍板圍起，在保育工程進行期間，發現建築狀態持續惡化未能復修，包括屋頂到1樓的建築構件已拆卸。
永久頂篷成半戶外表演空間
團隊最新建議僅保留面向亞畢諾道及第六座的花崗岩擋土牆和公共外牆，並建議透過一個覆蓋第四座的永久頂篷，以保護第四座餘下部分免受天氣影響，及為開放空間遮光庇蔭，同時連結第四座與檢閱廣場和周邊建築物，改造成一個有遮蓋的半戶外空間，用作舉辦表演及藝術用途。馬會指會再深化設計方案，獲批後就會開始加固擋土牆及公共外牆，整個工程預計2026年底完成。
古物諮詢委員會委員何鉅業認為，馬會未盡力盡量保持宿舍原貌，又認為部分技術困難是可以克服。另一委員沈豪傑則指，保留了建築物的肉身，但古蹟已沒了靈魂。馬會指將繼續與政府緊密合作，並與各持份者保持溝通，以實行第四座活化計劃，為市民及訪客帶來另一藝術文化空間。
16年活化期間倒塌
已婚督察宿舍是中區警署建築群之一，1995年列為法定古蹟，於2016年在活化成「大館」期間倒塌。負責保育的馬會在復修期間發現部分建築構件狀況脆弱，同時多次檢測到建築物的移動超出可接受範圍，經評估後決定將一、二樓移除，保留於地面約一層高的外牆，工程已於今年6月完成。