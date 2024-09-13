古諮會討論大館警察宿舍改建 委員質疑未盡力保留

中區警署建築群「大館」內，第四座、已婚警察宿舍，計劃改建成有蓋戶外空間作表演藝術用途。古物諮詢委員會昨日開會討論有關活化計劃，委員普遍贊成，亦有委員質疑負責保育的馬會未盡力保留更多外牆，馬會說會再考慮設計。

原本三層高的已婚督察宿舍於2016年局部倒塌，一直被圍板圍起，在保育工程進行期間，發現建築狀態持續惡化未能復修，包括屋頂到1樓的建築構件已拆卸。

永久頂篷成半戶外表演空間

團隊最新建議僅保留面向亞畢諾道及第六座的花崗岩擋土牆和公共外牆，並建議透過一個覆蓋第四座的永久頂篷，以保護第四座餘下部分免受天氣影響，及為開放空間遮光庇蔭，同時連結第四座與檢閱廣場和周邊建築物，改造成一個有遮蓋的半戶外空間，用作舉辦表演及藝術用途。馬會指會再深化設計方案，獲批後就會開始加固擋土牆及公共外牆，整個工程預計2026年底完成。