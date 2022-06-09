古諮會：正核實彌敦道190號洋樓新資料 未有即時被拆風險

三級歷史建築彌敦道190號洋樓業主申請拆卸一事引起廣泛討論，古物諮詢委員會今日在會上提到委員會正就民間保育團體提交的研究報告和新資料做核實工作，亦有與業主保持溝通，並指建築物現時未有即時被拆卸的風險。

委員會會上亦通過了5個項目的評級工作。被評為三級歷史建築的項目包括：大澳太平街112號永助聖母小堂、大埔深涌三王來朝小堂、打鼓嶺鳳凰湖24號至25號村屋。而不獲評級的項目包括：九龍城賈炳達道99號李基紀念醫局和大埔蛋家灣崇明學校。

當中三王來朝小堂的評級最具爭議。有委員指出小堂象徵天主教流傳到香港的歷史，前後分隔聖堂與學校的獨特設計亦具備建築價值，而每年一度的三王來朝瞻禮亦是大埔深涌的重要盛事，村民會大肆裝飾、演話劇、放爆竹和食盆菜，是村民的集體回憶，充滿社會價值。但亦有委員認為小堂如今不只破落，更似「廢墟」，加上習俗已經失傳，即使將小堂修復，既失去原貌，又無法保存社會價值，不值獲得三級歷史建築的評級。

古物諮詢委員通過有關擬議評級後，古物古蹟辦事處會按既定做法，把上述項目的擬議評級及文物價值評估報告上載古諮會的網站，進行為期一個月的公眾諮詢，收集到的意見會被匯報予委員會，在確認評級前再作考慮。