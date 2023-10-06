熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-06 04:30:26
日報

古蹟尋珍｜中秋火龍再現大坑

分享：
大坑舞火龍 大坑舞火龍 大坑舞火龍 大坑舞火龍

每年慶賀中秋最熱鬧的活動，必定是大坑的舞火龍；因疫情停辦了三年的大坑舞火龍，今年復辦，一連三晚的舞火龍活動，吸引大批市民到場觀賞。大坑舞火龍已有130多年歷史。相傳舞火龍可以驅趕瘟疫，保合境平安。大坑居民每年會紮作新龍，在農曆八月十四至十六日，一連三天進行舞火龍活動。紮作新龍工序繁複，需大約一個月合眾人力量才能完成。龍頭及龍尾以藤枝作骨架，龍身則由一根長67米、塗上防火漆的粗繩纜製成，龍身分32節，每節以一根竹竿支撐。藤架及繩纜上要紮上厚厚的珍珠草，並用鐵線固定，用來插香枝。龍鬚則由榕樹氣根紮成。  (作者為文物保育專員蔣志豪)

新造的火龍於農曆八月十四傍晚，在蓮花宮進行點睛開光儀式，開光後的火龍在巡遊起點安庶庇街簪花掛紅，再在龍身插滿長壽香後，隨即「起龍」。火龍由兩顆龍珠帶領，以順時針方向巡遊大坑的街道。此外，由小童手持象徵天門的蓮花燈、雲燈及星燈，伴隨火龍巡遊，場面壯觀。 

到八月十六日追月夜，火龍舉行「遊大運」儀式，以反時針方向巡遊社區一周，然後舞向銅鑼灣海邊把火龍投入海中，這項「龍歸天」儀式象徵火龍把社區的污穢送到海裡，社區重拾潔淨和有一個新開始，三天的舞火龍活動也就此結束。

蓮花宮 蓮花宮 蓮花宮

與大坑舞火龍密切相關的歷史建築，不得不提於2014年列為法定古蹟的大坑蓮花宮。建於1863年的蓮花宮，是港島區歷史最悠久的觀音廟，建築非常獨特，與一般傳統「兩進一天井」布局的中式廟宇不同。蓮花宮的前殿呈半八角形，殿內建有西洋風格柱式和拱門，殿外有小陽台，風格別致；主殿則呈長方形，依山勢巨石而建，分上下兩層，下層設石製觀音神壇，上層設木製觀音神樓；主殿正脊有佛山花脊裝飾，由佛山陶塑名店英玉店於清朝同治二年 (1863年) 燒製。

談到舞火龍，大家會想起位於書館街12號的「大坑火龍文化館」，它的前身是孔聖義學，於1909年創立，是當時第一所由「香港孔聖會」舉辦的義學，高峰時期孔聖會在全港營辦多達三十多所義學。日佔期間，大坑孔聖義學校舍被毁。戰後，大坑居民捐款重建校舍，於1950年復校。據《大坑坊眾福利會重建孔聖義學碑記》，捐助商號和善長達190多個，其中捐助最多的是大坑虎豹別墅主人胡文虎，他捐款達一萬元。當年重建開幕禮獲時任社會局長麥道軻（John Crichton McDouall）出席支持。

孔聖義學後來成為政府津貼小學，至1978年停辦。校舍其後由非政府組織租用，作教育及舉辦文娛活動用途。校舍於2010年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築，並獲政府納入第四期活化歷史建築夥伴計劃。發展局於2015 將建築批予大坑坊眾福利會，活化為「大坑火龍文化館」。

大坑舞火龍於2011年被列為國家級非物質文化遺產代表性項目，大家到訪大坑火龍文化館時，除了可以深入了解舞火龍文化外，還可以欣賞孔聖義學保存的歷史文物，包括1909年紀念「孔聖義學」創立的石碑和1949年紀念學校重新落成啟用的石碑，碑文出自大坑福利會理事長兼中國球王李惠堂先生手筆；亦不要錯過面向書館街的正門木門和木楣窗，以及二樓露台的鐵製裝飾欄等文物。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受