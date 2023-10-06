古蹟尋珍｜中秋火龍再現大坑

每年慶賀中秋最熱鬧的活動，必定是大坑的舞火龍；因疫情停辦了三年的大坑舞火龍，今年復辦，一連三晚的舞火龍活動，吸引大批市民到場觀賞。大坑舞火龍已有130多年歷史。相傳舞火龍可以驅趕瘟疫，保合境平安。大坑居民每年會紮作新龍，在農曆八月十四至十六日，一連三天進行舞火龍活動。紮作新龍工序繁複，需大約一個月合眾人力量才能完成。龍頭及龍尾以藤枝作骨架，龍身則由一根長67米、塗上防火漆的粗繩纜製成，龍身分32節，每節以一根竹竿支撐。藤架及繩纜上要紮上厚厚的珍珠草，並用鐵線固定，用來插香枝。龍鬚則由榕樹氣根紮成。 (作者為文物保育專員蔣志豪)

新造的火龍於農曆八月十四傍晚，在蓮花宮進行點睛開光儀式，開光後的火龍在巡遊起點安庶庇街簪花掛紅，再在龍身插滿長壽香後，隨即「起龍」。火龍由兩顆龍珠帶領，以順時針方向巡遊大坑的街道。此外，由小童手持象徵天門的蓮花燈、雲燈及星燈，伴隨火龍巡遊，場面壯觀。

到八月十六日追月夜，火龍舉行「遊大運」儀式，以反時針方向巡遊社區一周，然後舞向銅鑼灣海邊把火龍投入海中，這項「龍歸天」儀式象徵火龍把社區的污穢送到海裡，社區重拾潔淨和有一個新開始，三天的舞火龍活動也就此結束。