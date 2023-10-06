古蹟尋珍｜中秋火龍再現大坑

每年慶賀中秋最熱鬧的活動，必定是大坑的舞火龍；因疫情停辦了三年的大坑舞火龍，今年復辦，一連三晚的舞火龍活動，吸引大批市民到場觀賞。大坑舞火龍已有130多年歷史。相傳舞火龍可以驅趕瘟疫，保合境平安。大坑居民每年會紮作新龍，在農曆八月十四至十六日，一連三天進行舞火龍活動。紮作新龍工序繁複，需大約一個月合眾人力量才能完成。龍頭及龍尾以藤枝作骨架，龍身則由一根長67米、塗上防火漆的粗繩纜製成，龍身分32節，每節以一根竹竿支撐。藤架及繩纜上要紮上厚厚的珍珠草，並用鐵線固定，用來插香枝。龍鬚則由榕樹氣根紮成。 (作者為文物保育專員蔣志豪)
新造的火龍於農曆八月十四傍晚，在蓮花宮進行點睛開光儀式，開光後的火龍在巡遊起點安庶庇街簪花掛紅，再在龍身插滿長壽香後，隨即「起龍」。火龍由兩顆龍珠帶領，以順時針方向巡遊大坑的街道。此外，由小童手持象徵天門的蓮花燈、雲燈及星燈，伴隨火龍巡遊，場面壯觀。
到八月十六日追月夜，火龍舉行「遊大運」儀式，以反時針方向巡遊社區一周，然後舞向銅鑼灣海邊把火龍投入海中，這項「龍歸天」儀式象徵火龍把社區的污穢送到海裡，社區重拾潔淨和有一個新開始，三天的舞火龍活動也就此結束。
與大坑舞火龍密切相關的歷史建築，不得不提於2014年列為法定古蹟的大坑蓮花宮。建於1863年的蓮花宮，是港島區歷史最悠久的觀音廟，建築非常獨特，與一般傳統「兩進一天井」布局的中式廟宇不同。蓮花宮的前殿呈半八角形，殿內建有西洋風格柱式和拱門，殿外有小陽台，風格別致；主殿則呈長方形，依山勢巨石而建，分上下兩層，下層設石製觀音神壇，上層設木製觀音神樓；主殿正脊有佛山花脊裝飾，由佛山陶塑名店英玉店於清朝同治二年 (1863年) 燒製。
談到舞火龍，大家會想起位於書館街12號的「大坑火龍文化館」，它的前身是孔聖義學，於1909年創立，是當時第一所由「香港孔聖會」舉辦的義學，高峰時期孔聖會在全港營辦多達三十多所義學。日佔期間，大坑孔聖義學校舍被毁。戰後，大坑居民捐款重建校舍，於1950年復校。據《大坑坊眾福利會重建孔聖義學碑記》，捐助商號和善長達190多個，其中捐助最多的是大坑虎豹別墅主人胡文虎，他捐款達一萬元。當年重建開幕禮獲時任社會局長麥道軻（John Crichton McDouall）出席支持。
孔聖義學後來成為政府津貼小學，至1978年停辦。校舍其後由非政府組織租用，作教育及舉辦文娛活動用途。校舍於2010年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築，並獲政府納入第四期活化歷史建築夥伴計劃。發展局於2015 將建築批予大坑坊眾福利會，活化為「大坑火龍文化館」。
大坑舞火龍於2011年被列為國家級非物質文化遺產代表性項目，大家到訪大坑火龍文化館時，除了可以深入了解舞火龍文化外，還可以欣賞孔聖義學保存的歷史文物，包括1909年紀念「孔聖義學」創立的石碑和1949年紀念學校重新落成啟用的石碑，碑文出自大坑福利會理事長兼中國球王李惠堂先生手筆；亦不要錯過面向書館街的正門木門和木楣窗，以及二樓露台的鐵製裝飾欄等文物。