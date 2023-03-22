可加可減機制｜林世雄：鐵路收入增長少甚或虧損 機制檢討已回應市民訴求

行會昨日（21日）通過港鐵「可加可減」票價機制檢討方案，港鐵的香港物業發展利潤將會直接與票價掛鈎，每年的調整幅度可按該年的物業利潤，減少0.6%至0.8%不等，6月生效。運輸及物流局局長林世雄表示，認為今次檢討已回應市民訴求。

林世雄在一個電台節目表示，就機制檢討進行3個月的公眾諮詢，收到的信息好清晰，就是將港鐵利潤加入方程式計算，特別是香港物業的利潤，有意見認為港鐵因為物業發展而賺大錢，但並無與車票掛鈎，他認為今次檢討已回應市民訴求。在新機制下，倘物業利潤在50億元以下，將扣減票價0.6%；50億元至不多100億元，扣減0.7%；100億元或以上，則扣減0.8％。有意見則認為與港鐵本來提供0.6%「生產力因素」扣減，分別不大，林世雄稱，0.6%的「生產力因素」扣減有時限性，到今年到期歸零，因此不應預設有相關扣減。