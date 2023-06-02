可加可減機制｜港鐵6月25日加價　8月19日再推半價乘車感謝日

港鐵早前根據票價調整機制檢討而制定的新車費表將於6月25日生效，並同時宣布會於8月19日再推出半價乘車「感謝日」。乘客當天使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠，當中包括來往羅湖或落馬洲站的過境車程。

早前4天「感謝日」有剩餘金額

港鐵指，為確保上年度「服務表現回贈」帳戶所累積的金額悉數回饋乘客，已於今年4月8日、4月9日、5月13日及5月14日，分別安排了4天「感謝日」，由於4天優惠有剩餘金額，港鐵將會於8月19日再安排一天「感謝日」答謝乘客支持。