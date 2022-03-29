可加可減｜港鐵按機制凍結票價 3.8%車費回贈延至明年1月

港鐵繼去年首次調低票價後，昨日公布今年度將按照票價調整機制，凍結票價，同時延續多項優惠，包括月票、都會票現行售價維持不變，3.8%特別車費回贈優惠延長至明年1月1日。立法會議員認為疫情下凍價做法恰當，並建議放棄有關票價調整機制，改與通脹掛鈎，並作為公共交通工具的加價機制；或在「可加可減」方程式中加入港鐵「盈利指數」。

政府統計處昨午公布，去年12月運輸業名義工資指數的按年變動是負0.2%，套用到港鐵的「可加可減」票價調整機制，得出的調整幅度為0.5%，由於數值介乎負1.5%至正1.5%之間，按照機制，未達可以加價的門檻，意味港鐵今年要凍結票價。有市民認為疫情下經濟不景，港鐵應該減價，與市民共渡時艱；亦有市民表示，疫情下物價仍然上漲，港鐵不加價是可以接受。

港鐵表示，會按機制維持票價不變，並會推出總額超過6億元的優惠，包括延續去年年中推出的3.8%特別車費回贈優惠至明年1月1日，「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門——南昌全日通」的現行售價亦維持不變，六五折「早晨折扣優惠」計劃延續1年至明年5月底，並繼續提供「綠色專綫小巴轉乘優惠」。

不過，由於港鐵過去曾觸及票價封頂機制，早前2.85%的加幅未反映在票價上，連同今年的0.5%，至今累計未追加的加幅增至3.35%，預料將在經濟好轉時追加。

議員倡票價與通脹掛鈎

港鐵的「可加可減」票價調整機制沿用14年，其中只有去年首次減價。機制每5年檢討一次，下年完成第三次檢討。

實政圓桌立法會議員田北辰建議，政府應推出新的票價調整制度，適用於所有

公共交通工具，讓票價與通脹掛鈎，「每年如果有通脹就加價，是通脹一半，如果通縮一定是減價。」他又建議政府利用港鐵股息，補貼市民的公共交通開支。

民建聯立法會議員陳恒鑌就希望，明年檢討「可加可減機制」時改用新的方程式，包括把港鐵的盈利納入計算。港鐵說正籌備檢討票價調整機制，會參考其他地方的機制考慮市民負擔力，同時兼顧港鐵的持續發展。