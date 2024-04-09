可口可樂500毫升用百分百再造膠 環保署盼推動循環經濟

近年市民環保意識提升，加上首階段即棄塑膠管制將於本月22日起實施，塑膠容器被關注情況持續升溫。可樂公司昨宣布全線500毫升可口可樂已全面採用100%再造膠樽，相關產品陸續在市面出售。出席活動的環保署長徐浩光表示，相信透過首階段即棄塑膠管制，能鼓勵市民培養「走塑」文化，又以珍珠奶茶舉例，指可用非塑膠飲管飲用，重申所規管的是有替代品即棄塑膠產品。
每日2300噸塑膠棄堆填區
徐浩光出席啟動禮致辭時表示，本港每日有2,300公噸塑膠垃圾棄置到堆填區，當中過百噸是可回收膠樽，樂見企業改用百分百再造樽推動循環經濟。政府會繼續推出更多相關政策，推動回收文化。
出席同一活動的立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，垃圾徵費政策的重點應在減廢上，認為可口可樂這次推出的再造膠樽可以由源頭減廢。又期望能盡快推行生產者責任計劃，包括塑膠飲料容器及紙包飲品，落地推動環保創造綠色的香港。
可口可樂公司昨宣布旗下全線500毫升可口可樂、無糖可口可樂及加系可口可樂均已採用100%再造膠樽，包裝招紙上印有「我是100% rPET*再造樽」及「請再次回收我」字句，供市民識別；該公司表示，希望提高消費者回收意識。
300萬支持鄰里回收計劃
可口可樂今年會投放300萬元支持全新鄰里回收計劃，鼓勵參與屋邨、清潔人員及住戶建立回收機制，促進飲品包裝回收，又指會繼續開發新的生產技術，為消費者提供更多環保的飲品選擇，促進循環經濟發展。