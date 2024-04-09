可口可樂500毫升用百分百再造膠 環保署盼推動循環經濟

近年市民環保意識提升，加上首階段即棄塑膠管制將於本月22日起實施，塑膠容器被關注情況持續升溫。可樂公司昨宣布全線500毫升可口可樂已全面採用100%再造膠樽，相關產品陸續在市面出售。出席活動的環保署長徐浩光表示，相信透過首階段即棄塑膠管制，能鼓勵市民培養「走塑」文化，又以珍珠奶茶舉例，指可用非塑膠飲管飲用，重申所規管的是有替代品即棄塑膠產品。

每日2300噸塑膠棄堆填區

徐浩光出席啟動禮致辭時表示，本港每日有2,300公噸塑膠垃圾棄置到堆填區，當中過百噸是可回收膠樽，樂見企業改用百分百再造樽推動循環經濟。政府會繼續推出更多相關政策，推動回收文化。