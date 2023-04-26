可嘗豬大腸 韓式炸雞 蛋撻 灣仔會展美食市集今派飛

政府推出連串的「開心香港」活動即將展開，其中4至6月在港九新界舉辦「開心香港」美食市集，頭炮將於本周六和周日在灣仔舉行，為控制人流，灣仔會展的美食市集將設實體門票，門票今早8時起在18區民政諮詢中心派發，每人限取兩張，派完即止，並預留門票供即場領取，合共約10萬張。

當局透露場內約100個檔戶提供環球、華夏及地道美食，民政及青年事務局在社交平台分享，華夏美食有潮式滷豬大腸、茅台酒、傳統花生糖、四川臘腸和酸辣粉等；地道美食則有蛋撻、魚皮、菠蘿包、豆腐花等；環球美食就有紅白酒、韓式炸雞、泰式串燒、拉麵和黑毛豬火腿。同時加入青年元素的「青年園地」，有咖啡拉花、芝麻卷、果仁、尼泊爾餃子和豬肉乾等。市民須留意兩日開放時間各不同，周六朝11晚8，周日則朝10晚6。

民政及青年事務局長麥美娟表示，「開心香港」活動對象是全港市民，指經歷三年疫情，期望活動讓市民一家大小「食下玩下」，並營造氛圍，帶動當區人流。美食市集主要透過飲食界立法會議員張宇人聯絡商會，及由青年組織轉介青年創業家參與，認為活動營造氛圍、帶旺人流有助帶動當區生意，不擔心對其他商戶造成競爭。