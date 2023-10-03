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2023-10-03 04:31:56
日報

可疑私家車長沙灣避追截 司機懶理警擎槍撞3車逆線逃脫

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長沙灣有私家車瘋狂駕駛。一輛私家車疑逃避警方追截時，先後撞毀多輛汽車，更傷及途人，兩名警員分別擎槍戒備，及用警棍擊打車窗，但私家車司機踩油撞開多輛汽車，再剷上行人路，逆線駕駛並成功逃脫。案件中，3人受傷，當中兩人送醫院治理。

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可疑車輛 擎槍 瘋狂駕駛

司機未有理會警員指示，警員擎槍戒備。

可疑車輛 瘋狂駕駛

私家車(箭咀)撞開多車，剷上行人路逆線逃去。

3名傷者包括一名被撞女途人(41歲)，腳部受傷，及65歲的士司機頸部受傷，均送往明愛醫院治理。另一名60歲的士司機亦報稱頸痛，但無需送院。

網上片段可見，黑色私家車在交通燈位前受阻，一名警員擎槍指向司機座位車窗，喝令「落車、落車……」私家車司機未有理會企圖駛走；另一名交通警員用警棍接連敲打車窗，但私家車踩油開走，撞開多輛車，包括右邊銀色私家車，而一輛的士車尾被撞凹陷，肇事車輛之後向後移再右轉，剷上行人路，逆線向荃灣方向逃去，期間有女途人被撞到。

案發於昨中午12時13分，現場為長沙灣荔枝角道與大南西街交界。警方指，西九龍總區交通部人員當時正前往處理一宗交通案件期間，在上址發現一輛可疑私家車懷疑違反交通規例，遂上前截查，惟該車未有按指示停下，並往永康街方向逃去；其後亦被發現行車證過期。

警員隨即展開追截，並在荔枝角道與大南西街交界再次截停該輛可疑私家車，惟司機依然未有按指示停下；於追截期間，該車在上址懷疑撞向因應交通燈收慢的一輛私車司和兩輛的士，並衝上附近行人路時撞到一名女途人，再沿青山道逆線往荃灣方向逃去。經初步調查，案件列狂亂駕駛—有人受傷，交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。

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