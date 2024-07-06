台灣女星謝忻到香港旅遊　拿人民幣結帳遭中年男爆粗鬧

香港人的「禮貌」近期遭到各方質疑，除近期網上流傳多則服務業人士罵客人的影片外，近日有台灣女星來港旅遊時，因拿人民幣結帳，而遭排後方的中年男士大罵「Fxxk You」，令她心情大受影響。

據台灣女星謝忻的社交平台帖文指，她近日與家人到土耳其旅行，7月1日先在香港轉機，轉機期間她趁機到M+博物館參觀，順路到7-11便利店購物時，打算拿出之前旅遊沒用完的人民幣，並問店員可不可以用來結帳，卻被排在後方的中年男暴怒兼連環開罵。

謝忻表示，「就我所知，許多店家是1:1收取人民幣的，所以我沒有太多心思就問了小7的店員」，店員向她明確回答可以收人民幣，但就在她拿出人民幣的時候，排她正後方的中年男子便開始暴怒，並對著她輸出一段令她「似懂非懂」的內容。

中年男咒罵謝忻稱「Fxxk China」

謝忻稱，「可以感受到衝著我來的滿滿惡意」，之後她用英語問「What are you talking about?」，中年男再繼續咒罵，於是謝忻說「Do I have to call the police?（要我叫警察嗎）」中年男像是被激怒痛罵「Fxxk you」。