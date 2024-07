台灣女星謝忻到香港旅遊　拿人民幣結帳遭中年男爆粗鬧

謝忻表示,「就我所知,許多店家是1:1收取人民幣的,所以我沒有太多心思就問了小7的店員」,店員向她明確回答可以收人民幣,但就在她拿出人民幣的時候,排她正後方的中年男子便開始暴怒,並對著她輸出一段令她「似懂非懂」的內容。

中年男咒罵謝忻稱「Fxxk China」

謝忻稱,「可以感受到衝著我來的滿滿惡意」,之後她用英語問「What are you talking about?」,中年男再繼續咒罵,於是謝忻說「Do I have to call the police?(要我叫警察嗎)」中年男像是被激怒痛罵「Fxxk you」。