台灣放寬入境後首團出發　團友：團費增一成都要飛

台灣是港人熱門旅遊地點，自上星期宣布放寬港澳人士可以旅行團方式入境後，今日有首個旅行團出發前往台北。一團共18人，團員都對可以再次去台灣旅遊感到開心，最想念台灣的地道美食。
參加4日3夜台北旅行團的葉小姐表示，一知道台灣開放旅行團便報名參加，數天前才確定真正成團。她表示，幾年沒有去旅行，「等咗兩年終於可以再飛」。故即使團費較疫情前貴約1成，都希望帶長者參加行程悠閒的旅行團，預計消費約5,000元。對於台灣疫情，她表示有少許擔心，會帶好口罩及習慣潔手，做好衛生措施。
袁振寧：未來一個月將有20團台灣團
有團友則表示高興可以岀外放鬆，梁先生剛好有4天空檔，可以參加這次旅行團，「困左香港好耐，終於有得岀吓去」。他表示希望吃到台灣美食，但不擔心防疫問題，「岀得去都唔會擔心啦」。
縱橫遊常務董事袁振寧表示，自台灣宣布開放旅行團入境後，首天收到2、300人查詢，形容反應熱烈，預計未來一個月將有20團台灣團。由於現在入境台灣，需經過旅行社申請簽證，有客人的簽證昨天才獲批，希望台灣移民署簡化審批程序，同時建議客人要提早10天向旅行社提供簽證資料。他又表示，「0+3」入境檢疫剛實施2個月，須時間觀察旅遊業復蘇進度，不會加快招聘速度。