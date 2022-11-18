台灣放寬入境後首團出發　團友：團費增一成都要飛

台灣是港人熱門旅遊地點，自上星期宣布放寬港澳人士可以旅行團方式入境後，今日有首個旅行團出發前往台北。一團共18人，團員都對可以再次去台灣旅遊感到開心，最想念台灣的地道美食。

參加4日3夜台北旅行團的葉小姐表示，一知道台灣開放旅行團便報名參加，數天前才確定真正成團。她表示，幾年沒有去旅行，「等咗兩年終於可以再飛」。故即使團費較疫情前貴約1成，都希望帶長者參加行程悠閒的旅行團，預計消費約5,000元。對於台灣疫情，她表示有少許擔心，會帶好口罩及習慣潔手，做好衛生措施。