台灣花蓮地震｜入境處：截至中午接獲12當地港人求助　正身處安全地方 (不斷更新)

台灣花蓮對出海域今早(3日)7時58分發生7.3級地震，地震震央位於花蓮東南約25公里外海，震源深度15.5公里，全台感覺強烈震動1分鐘。有在台港人表示室內感受到猛烈搖晃，即時在安全地方伏下，有本港旅行社表示團員現時安全，將視乎情況決定是否繼續行程。 【13:40更新】香港入境處表示，截至今日(3日)中午12時，共接獲12名身在當地的港人求助，確認相關港人正身處安全地方，並已向求助人提供相關資訊及可行協助。入境處將繼續與求助港人、特區政府相關部門、旅監局及旅業會保持緊密聯繫，密切留意事態發展及按求助人意願提供一切可行的協助。

任何身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868 微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

旅議會： 2 至 3 團在宜蘭暫未收到求助 【12:00更新】本港旅遊業議會表示，暫時知道約有30多個旅行團涉及900人在台灣，只有2至3團在宜蘭，未受影響，亦未收到任何求助，另外收到一些自由行查詢。旅議會總幹事楊淑芬指，今日本港原本有兩個包團到台灣，但已改變行程，不會前往花蓮，今明兩天約都會有十多個旅行團出發到當地，均不涉花蓮行程。