台灣花蓮地震｜香港老師驚慌伏在操場地上　港旅客稱人們赤腳走避到酒店大堂

台灣花蓮附近海域今早發生7.3級地震，在花蓮教英文的香港人鍾老師表示，地震發時正在課室準備授課，當時大量書本從書架跌下來，天花吊燈及吊扇也不斷搖晃，書桌櫃桶震至打開，課室門也突然關了。
鍾老師走避到戶外操場後，驚慌至伏地上，差點哭了出來。在操場避難時，看到遠處的山冒煙。其後全縣停課，她安全返回家中。
香港人毛先生︰會留在台灣 取消行山
亦有在花蓮的香港人表示，地震發生時身處酒店房間，有水管爆裂，房間外走廊有水氹。她和家人根據酒店的指示，到露天停車場暫避，酒店有提供食物。 正在台北旅遊的香港人毛先生說，住在台北車站附近酒店，地震前手機收到預警，之後震感強烈，坐在梳化也感到搖晃，大批住客走到大堂，部分人赤著腳，表現十分驚慌，附近辦公大樓的上班族也走到街上。他原先與同行友人在台灣行山，現已決定取消行山行程，但會繼續留在當地，地震後如常乘坐旅遊巴前往桃園，交通暢順，看不見破壞。
香港人王小姐︰地震時家中吊燈搖晃
移居台北超過十年的香港人王小姐說，地震時家中吊燈搖晃，玻璃櫃也搖至發出聲響，持續約一分鐘，是近年時間最長及感受最強烈的地震，移居台灣的香港人也互通消息。經過今次地震，她決定在家中預備一些防災物資。
原文刊登於 香港電台