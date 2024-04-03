台灣花蓮地震｜香港老師驚慌伏在操場地上　港旅客稱人們赤腳走避到酒店大堂

台灣花蓮附近海域今早發生7.3級地震，在花蓮教英文的香港人鍾老師表示，地震發時正在課室準備授課，當時大量書本從書架跌下來，天花吊燈及吊扇也不斷搖晃，書桌櫃桶震至打開，課室門也突然關了。

鍾老師走避到戶外操場後，驚慌至伏地上，差點哭了出來。在操場避難時，看到遠處的山冒煙。其後全縣停課，她安全返回家中。