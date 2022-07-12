史墨客指北京拆毀破壞香港自由　外交部駐港公署及特區政府反駁

即將任滿的美國駐港澳總領事史墨客(Hanscom Smith)批評北京在香港實施國安法，嚴重破壞香港自治，批評北京改變香港選舉制度， 選舉委員會中充斥親北京人士，導致一場無競爭的假選舉，背離《基本法》定明實現普選的最終目標，將騷亂及暴力歸咎於外部勢力，為卸責找外國做代罪羔羊。外交部駐港公署批評史墨客污衊中方涉港方針政策；特區政府指史墨客就《港區國安法》的評論是不公平的指控，與事實全然不符。

即將任滿的美國駐港澳總領事史墨客，昨日在美國商會的活動上發表臨別演辭，批評北京在香港實施國安法，嚴重破壞香港自治，通過模糊定義國家安全，營造一種令人恐懼及脅迫的氛圍，港府至今拘捕或拘留過百名社運人士、反對派及普通市民，而港區國安法的適用範圍廣泛、粗暴，令人不寒而慄。他指，北京近年逐步拆毀及破壞給予香港的自由及高度自治，將騷亂及暴力歸咎於外部勢力，只不過是中國領導人為卸責找外國做代罪羔羊，試圖將香港描繪成大國鬥爭中的棋子，亦是企圖逃避真相。他強調美國對港政策數十年如一，採取的每一步都是為應對北京及港府，未能履行《中英聯合聲明》有關香港地位所作的承諾。

史墨客又批評北京改變香港選舉制度，全然放棄民主進程。選舉委員會中充斥親北京人士，並只支持一名特首候選人，導致一場無競爭的假選舉，又大幅減少選委會的合資格選民人數，背離基本法定明實現普選的最終目標。他強調，美國承認香港是中國一部分，不支持港獨，只是要求北京恪守《中英聯合聲明》，賦予香港高度自治的承諾，呼籲北京重新建立承諾給予港人的基本權利和自由，他強調美國希望香港成功，讓香港做回香港，又指美國會繼續與盟友和伙伴一起支持港人。