史墨客指北京拆毀破壞香港自由　外交部駐港公署及特區政府反駁

即將任滿的美國駐港澳總領事史墨客(Hanscom Smith)批評北京在香港實施國安法，嚴重破壞香港自治，批評北京改變香港選舉制度， 選舉委員會中充斥親北京人士，導致一場無競爭的假選舉，背離《基本法》定明實現普選的最終目標，將騷亂及暴力歸咎於外部勢力，為卸責找外國做代罪羔羊。外交部駐港公署批評史墨客污衊中方涉港方針政策；特區政府指史墨客就《港區國安法》的評論是不公平的指控，與事實全然不符。
即將任滿的美國駐港澳總領事史墨客，昨日在美國商會的活動上發表臨別演辭，批評北京在香港實施國安法，嚴重破壞香港自治，通過模糊定義國家安全，營造一種令人恐懼及脅迫的氛圍，港府至今拘捕或拘留過百名社運人士、反對派及普通市民，而港區國安法的適用範圍廣泛、粗暴，令人不寒而慄。他指，北京近年逐步拆毀及破壞給予香港的自由及高度自治，將騷亂及暴力歸咎於外部勢力，只不過是中國領導人為卸責找外國做代罪羔羊，試圖將香港描繪成大國鬥爭中的棋子，亦是企圖逃避真相。他強調美國對港政策數十年如一，採取的每一步都是為應對北京及港府，未能履行《中英聯合聲明》有關香港地位所作的承諾。
史墨客又批評北京改變香港選舉制度，全然放棄民主進程。選舉委員會中充斥親北京人士，並只支持一名特首候選人，導致一場無競爭的假選舉，又大幅減少選委會的合資格選民人數，背離基本法定明實現普選的最終目標。他強調，美國承認香港是中國一部分，不支持港獨，只是要求北京恪守《中英聯合聲明》，賦予香港高度自治的承諾，呼籲北京重新建立承諾給予港人的基本權利和自由，他強調美國希望香港成功，讓香港做回香港，又指美國會繼續與盟友和伙伴一起支持港人。
外交部駐港公署：污蔑中方涉港方針政策
外交部駐港公署發言人對史墨客的言論，污蔑中方涉港方針政策，詆毀「一國兩制」成功實踐，對此表示堅決反對，予以強烈譴責。發言人表示，香港發展不能再耽擱，個別美國政客逆潮流而動，不願放過任何攻擊干擾中國包括香港發展的機會。史墨客自我標榜「美國對香港政策幾十年如一」，其實就是一以貫之在香港顛倒黑白、興風作浪、污蔑抹黑，一邊標榜「關心香港」，一邊用「商業警告」恐嚇在港外國投資者，其亂港禍港之心、反華遏華之謀路人皆知。發言人重申，當前，香港正處在由亂到治走向由治及興的新階段，有中央政府的大力支持，有偉大祖國作堅強後盾，相信新一屆特區政府必將團結帶領750萬香港市民把香港建設好、發展好、治理好，共同譜寫「一國兩制」實踐嶄新篇章。
特區政府：與事實全然不符
特區政府發言人批評史墨客對《香港國安法》的評論不公平，與事實全然不符。發言人表示，《香港國安法》規定的４類危害國家安全的罪行定義清晰。這些罪行亦與其他司法管轄區的國家安全法所訂罪行相似，發言人表示，《香港國安法》旨在防範、制止和懲治的，與正常的交流有明顯區別。奉公守法的人士不會誤墮法網，事實上，《香港國安法》讓香港由亂變治，確保『一國兩制』行穩致遠，確保香港長遠繁榮穩定，特區政府會繼續防範任何危害國家安全的行為。