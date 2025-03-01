司機即日起可透過流動設備遙控泊車　陳美寶：更貼近用家需要

駕駛獲運輸署批准使用遙控泊車系統的車輛即日起，司機可以在車外使用手機或汽車匙扣等流動設備，遙距控制車輛停泊及駛出。若遇到較窄車位，司機就可以先行下車再遙控泊車，整個過程中，司機必須站在車外附近，全程控制及監控。至於保險安排，運輸及物流局局長陳美寶說，如運輸署批准使用有關系統，保險業界一般亦會接受。

的士車隊會使用新純電動車型號

陳美寶在網誌表示，修訂有關放寬車輛停泊時，視像顯示器可顯示的資料，是希望司機在拉緊手掣並完全停泊汽車後，例如充電、入油期間，顯示器可以用來收發短訊或「煲劇」、「睇片」等，更貼近用家需要，在安全的情況下盡用車輛功能。她表示，多項運輸署有關車輛構造、與保障乘客和使用者安全的新修訂，當中亦包括擴闊可在快速公路上使用的電動車輛種類，截至2024年底，已獲運輸署批核的國產純電動車型號共有152個，而其他地區的純電動車型號則有409個，申請成功率達100%。五支的士車隊將於下周一與公眾見面，將會使用多款新的純電動車型號。