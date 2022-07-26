司機津貼每日1500元 旅客可自費乘的士往檢疫

機場抵港旅客即日起可自費乘搭指定的士往檢疫酒店，毋須再等候駛經多處的免費旅遊巴。政府會向參與計劃的司機每日發放1,500元津貼，日後會視乎需要增加車輛和延長服務時間。有關的士車窗和車身會貼有綠色標貼，乘客只能坐在後排、須按咪錶繳費。

檢疫的士服務時間為早上8時至凌晨2時，運輸及物流局長林世雄昨稱，實際時間會因應機場運作需要和市民需求，舉例稱如有乘客早上7時半想搭檢疫的士，「我相信我們不會那麼僵化。」他又說，的士參與計劃後不可接載其他市民。

運輸及物流局回覆本報稱，工作人員和的士司機不會安排互不相識的旅客，共同乘搭一輛的士，又稱檢疫的士與接載確診者往返醫管局指定診所的抗疫的士，屬兩組不同車隊。至於現有途經多間酒店的免費旅遊巴服務，月初已增至18條路線，當局稱各線車程均不會超過2小時。

醫院探訪安排擬與院舍看齊

另外，沙田醫院外科男病房出現院內感染群組，4名69至83歲病人和4名員工確診。醫管局總行政經理關慧敏稱，本周起精神和療養科醫護人員也要每周做兩次核酸檢測，並宣布所有入院病人第一、三日要做核酸檢測。同時，醫管局考慮參考院舍做法，加強探訪者核酸檢測要求，即只接受48小時內核酸檢測陰性結果，但不會一刀切暫停探訪。

昨再多3名介乎71至96歲的確診者離世。此外，有6間安老或殘疾院舍錄得確診，被列為密切接觸者的院友及員工要檢疫。