司法機構委任黃佩琪陳政龍為特委法官

司法機構宣布，委任兩名資深大律師黃佩琪及陳政龍，出任高等法院原訟法庭特委法官，為期3年。

司法機構今日公布兩位特委法官的任命，並於5月1日起生效。司法機構表示，有有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。

資深大律師黃佩琪，在1995及1996年於香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書，2000年及2004年分別在香港及汶萊獲大律師資格，2001年起私人執業，在2018年獲委任為資深大律師，於2020至2022年期間獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官。黃曾是高等法院上訴法庭副庭長麥機智，在仍擔任執業大律師時的助手。

曾為蔡玉玲查冊案辯護

至於資深大律師陳政龍，2001年在新西蘭奧克蘭大學取得法學士學位及商學士學位，2003年在香港城市大學取得法學專業證，2004年在香港獲大律師資格，並於同年起私人執業。2018年獲委任為資深大律師。，於2020至2022年期間獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官。陳曾經參與多宗案件，包括擔任前特首曾蔭權以及英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠二人的辯護律師團隊，另外在陳志雲案代表叢培崑以及在港台前編導蔡玉玲查冊案代表蔡玉玲辯護。

另外二人在前壹傳媒集團創辦人黎智英與行政總監黃偉強，涉違反將軍澳工業邨租約的欺詐案，分別代表黎智英及黃偉強。