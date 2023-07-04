各懸紅百萬 警國安處通緝海外8人 袁弓夷、郭榮鏗、許智峯、羅冠聰等上榜 李桂華：回港自首或減輕處罰

《香港國安法》在港實施3年，警方昨首次公開懸紅通緝8名在外地港人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸以及羅冠聰，並且每人懸紅100萬元。警方國安處總警司李桂華稱，該8人干犯嚴重國家安全罪，鼓吹制裁或恐嚇香港官員，又指《香港國安法》給予警方域外效力，希望有關人士回港自首，或可減輕處罰。惟他承認，有關人士若不回港自首，警方不能將他們拘捕。攝：李睿哲 警方國安處昨表示，已獲法院批准就8名潛逃海外並涉嫌干犯《香港國安法》罪行的人發出拘捕令。該8人包括前「法政匯思」召集人任建峰；立法會議員容海恩的家翁袁弓夷；已解散的「G20全球登報」統籌「家樂巴」郭鳳儀；前立法會議員郭榮鏗、許智峯、羅冠聰；前「職工盟」總幹事蒙兆達，以及網媒「棱角」執行總監「攬炒巴」劉祖廸。他們分別涉及《香港國安法》下「煽動分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「煽動顛覆國家政權罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪。警方亦在其網站展示通緝此8人的告示，每人各懸紅100萬元。 警方國安處總警司李桂華稱，《香港國安法》具有域外法權，與世界其他國家和地方的同類法例一致，符合國際法原則。而法庭可以對被告人從輕或減輕處罰，希望8人會珍惜機會，回港自首。



否認搞政治騷 李桂華否認國安處在搞政治騷或散播白色恐怖，又指將他們放在懸紅名單上是世上常見的做法，警方有既定措施去處理，希望做到最好的檢控。他又指，過去有通緝人士用不同方法回港，如用其他人身份或偷渡回港等，懸紅是希望有人將有關人士的訊息給予警方。 惟被問到若果市民捐款支持相關人士，或在社交平台關注他們或轉貼他們的貼文會否負上刑責，李桂華表明，捐款是有問題；而相關人士的貼文大多有煽動意圖，在《香港國安法》下轉載有此類貼文是有一定風險，而且罪名不輕。 有關人士若一日不回港，警方是否不能拘捕他們？李桂華承認是事實，但強調警方不會放棄緝捕或搜證，假如警方有一日能拘捕相關人士，將會送他們上法庭。警方又指，《香港國安法》實施3年至今，共拘捕260人，涉及198男62女，年齡介乎15歲至90歲，當中有161人及5間公司被檢控，79人已被定罪或等候判刑。 政府：不要妄想

潛逃離港可逃避刑責 特區政府發言人隨後發稿，支持警方國安處的拘捕令通緝在逃人，稱危害國家安全是非常嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底。發言人強調，在逃人不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，最終都需要為其危害國家安全的嚴重犯罪行為負上責任，受到法律制裁。 保安局指警方國安處做法有理有據，不容置疑。局方指，潛逃海外的逃犯過去多次於線上線下宣揚違法意識，並煽動市民支援、資助，甚至參與他們以及其黨羽的違法活動。保安局連同各執法部門會繼續竭力依法採取一切必要措施，去阻止竄逃海外的人繼續進行危害國安的活動，包括切斷其犯罪得益和資金來源，揪出並追究他們在港的犯罪黨羽，呼籲市民切勿受這些逃犯和其黨羽唆擺，以免負上刑責。