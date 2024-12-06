各界回應局長換人 劉兆佳料政府人事變動更頻繁

政府問責班子昨日發生變化，社會各界均有就變動表態。政務司長及財政司長均衷心祝賀和歡迎兩名新任局長，稱她們都是資深政務官，經驗豐富、領導能力強。另有不少人祝賀和歡迎兩名新任局長並感激舊任局長貢獻。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析指，通過人事任免可提升管治效能體現問責精神，相信港府人事變動會更頻繁。

文體旅局長楊潤雄和運輸及物流局長林世雄被免職，分別換上羅淑佩及陳美寶。政務司長陳國基表示，陳美寶和羅淑佩都是資深政務主任，做事積極主動、有魄力、有擔當；感謝林世雄和楊潤雄貢獻良多。

財政司長陳茂波亦期待和新局長以及整個特區政府的管治團隊和公務員，繼續全力以赴；並衷心感謝林世雄和楊潤雄多年來在竭力服務市民。 行會召集人葉劉淑儀亦指此兩個政策局均是「孭重飛」，同意須換上年輕、有幹勁的官員。對於兩名免職官員，葉劉指兩人過去的工作辛苦，又指之前的政府班子都有問責官員變動，相信是有實際工作需要。 不滿處理白牌車不力 的士小巴商總會會長周國強就不滿林世雄處理白牌車不力，令業界感到失望。旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，疫情後復常面對不少挑戰，令文體旅局的工作加倍困難，而羅淑佩曾出任旅遊事務副專員，相信對未來工作有幫助。

劉兆佳：做得更好才是原因 全國港澳研究會顧問劉兆佳認同在問責制下，容許行政長官靈活處理管治班子，藉此提升管治效能，同時向社會問責及提升管治威信。至於其他官員的表現，劉兆佳指，部分局長的工作的確引起爭議，但不等於一定要替換，「要找到相信能夠做得更好的人選代替，令施政工作做得更好，才是更換人選的原因。」 劉兆佳不排除今次免職會對現任官員造成壓力，但相信可同時激勵他們更努力工作，以贏取中央及行政長官的信任及更好的政治聲望；估計日後的人事變動會更加頻繁。